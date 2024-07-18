Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO

Расчет индекса IPO Мосбиржа запустила 19 апреля. В базу расчета входят 19 эмитентов из разных отраслей, которые провели первичное публичное размещение акций или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящее время («Астра», «Делимобиль», Carmoney, «Диасофт», «Евротранс», Genetico, Henderson, Iva Technologies, «Кристалл», «Европлан», «МТС банк», «Мосгорломбард», «Софтлайн», Совкомбанк, «Южуралзолото», Whoosh, «Займер», «Промомед» и «Всеинструменты.ру»). Для включения в индекс эмитентам нужно иметь долю акций в свободном обращении (free-float) не менее 5% или капитализацию free-float не ниже 10 млрд руб.