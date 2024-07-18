Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO

Ведомости

Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO (MIPO) 23 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

Расчетные контракты будут номинированы в рублях. Шаг цены – 0,5 пункта, а его стоимость – 0,5 руб. Цена исполнения будет определяться как среднее значение индекса IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.

С 23 июля инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 г. и марте 2025 г., указано в сообщении. При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса лишь на четвертый день с даты начала торгов, предупредила пресс-служба Мосбиржи. 

Фьючерс на индекс IPO дает возможность косвенно вкладываться в акции новых эмитентов, которые провели первичное публичное размещение или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящий момент. О том, что площадка планирует запустить такой инструмент, сообщила в конце июня управляющий директор по рынку деривативов Мария Патрикеева.

Расчет индекса IPO Мосбиржа запустила 19 апреля. В базу расчета входят 19 эмитентов из разных отраслей, которые провели первичное публичное размещение акций или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящее время («Астра», «Делимобиль», Carmoney, «Диасофт», «Евротранс», Genetico, Henderson, Iva Technologies, «Кристалл», «Европлан», «МТС банк», «Мосгорломбард», «Софтлайн», Совкомбанк, «Южуралзолото», Whoosh, «Займер», «Промомед» и «Всеинструменты.ру»). Для включения в индекс эмитентам нужно иметь долю акций в свободном обращении (free-float) не менее 5% или капитализацию free-float не ниже 10 млрд руб.

В ходе торгов 19 июня индекс IPO к 15:56 рос на 0,54% к предыдущему закрытию, до 791,74 пункта. С начала расчета индекс IPO потерял 22,5%.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных