Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO
Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс IPO (MIPO) 23 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.
Расчетные контракты будут номинированы в рублях. Шаг цены – 0,5 пункта, а его стоимость – 0,5 руб. Цена исполнения будет определяться как среднее значение индекса IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.
С 23 июля инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 г. и марте 2025 г., указано в сообщении. При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса лишь на четвертый день с даты начала торгов, предупредила пресс-служба Мосбиржи.
Фьючерс на индекс IPO дает возможность косвенно вкладываться в акции новых эмитентов, которые провели первичное публичное размещение или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящий момент. О том, что площадка планирует запустить такой инструмент, сообщила в конце июня управляющий директор по рынку деривативов Мария Патрикеева.
Расчет индекса IPO Мосбиржа запустила 19 апреля. В базу расчета входят 19 эмитентов из разных отраслей, которые провели первичное публичное размещение акций или прямой листинг в период с 2022 г. по настоящее время («Астра», «Делимобиль», Carmoney, «Диасофт», «Евротранс», Genetico, Henderson, Iva Technologies, «Кристалл», «Европлан», «МТС банк», «Мосгорломбард», «Софтлайн», Совкомбанк, «Южуралзолото», Whoosh, «Займер», «Промомед» и «Всеинструменты.ру»). Для включения в индекс эмитентам нужно иметь долю акций в свободном обращении (free-float) не менее 5% или капитализацию free-float не ниже 10 млрд руб.
В ходе торгов 19 июня индекс IPO к 15:56 рос на 0,54% к предыдущему закрытию, до 791,74 пункта. С начала расчета индекс IPO потерял 22,5%.