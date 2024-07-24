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Котировки «Яндекса» подскочили на 11% после возобновления торгов

Ведомости

Котировки «Яндекса» после возобновления торгов подскочили на 11,05%. Максимально стоимость бумаг росла до 4542 руб. 

К 11:11 мск рыночная цена акций «Яндекса» скорректировалась до 4234 руб. С закрытия основной торговой сессии 14 июня (последний день торгов глобальными депозитарными расписками Yandex N.V.) бумаги подорожали на 3,52%.

Индекс Мосбиржи с закрытия 14 июня сократился на 5,7% до 3032,52 пункта, IT-индекс – на 10,68% до 3640,41 п. С начала года индикатор фондового рынка потерял 2,15%, отраслевой бенчмарк увеличился на 34,14%. Котировки «Яндекса» за это время выросли на 66,1%.

После остановки торгов расписками Yandex N.V. и разделения бизнеса компании на российский и международный ценные бумаги «Яндекса» были сконвертированы в российские акции. После закрытия сделки по продаже бизнеса «Яндекса» и выхода нидерландской компании из состава акционеров российской группы Yandex N.V. сменила название на Nebius. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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