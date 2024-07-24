Котировки «Яндекса» подскочили на 11% после возобновления торгов
Котировки «Яндекса» после возобновления торгов подскочили на 11,05%. Максимально стоимость бумаг росла до 4542 руб.
К 11:11 мск рыночная цена акций «Яндекса» скорректировалась до 4234 руб. С закрытия основной торговой сессии 14 июня (последний день торгов глобальными депозитарными расписками Yandex N.V.) бумаги подорожали на 3,52%.
Индекс Мосбиржи с закрытия 14 июня сократился на 5,7% до 3032,52 пункта, IT-индекс – на 10,68% до 3640,41 п. С начала года индикатор фондового рынка потерял 2,15%, отраслевой бенчмарк увеличился на 34,14%. Котировки «Яндекса» за это время выросли на 66,1%.
После остановки торгов расписками Yandex N.V. и разделения бизнеса компании на российский и международный ценные бумаги «Яндекса» были сконвертированы в российские акции. После закрытия сделки по продаже бизнеса «Яндекса» и выхода нидерландской компании из состава акционеров российской группы Yandex N.V. сменила название на Nebius.