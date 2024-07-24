Котировки «Яндекса» подскочили на 11% после возобновления торгов

Индекс Мосбиржи с закрытия 14 июня сократился на 5,7% до 3032,52 пункта, IT-индекс – на 10,68% до 3640,41 п. С начала года индикатор фондового рынка потерял 2,15%, отраслевой бенчмарк увеличился на 34,14%. Котировки «Яндекса» за это время выросли на 66,1%.