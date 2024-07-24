Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Суд частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов к Clearstream

Ведомости

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к люксембургскому депозитарию Clearstream. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Инвесторы требовали около 200 млн руб. возмещения стоимости заблокированных в 2022 г. активов и взыскания начисленных, но не полученных сумм по ним (купоны, погашения по облигациям, дивиденды). Заявление подано в суд было подано 17 августа 2023 г.

В марте 2022 г. еще до введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) Euroclear и Clearstream добровольно отказались от операций с российским депозитарием. В июне 2022 г. ЕС ввел санкции против НРД и проведение операций с ним стало официально незаконным для Clearstream и Euroclear.

В России заблокировано 134,1 млн евро (13,7 млрд руб.) средств клиентов Clearstream, сообщал депозитарий в отчете за 2022 г. Clearstream полностью списал дебиторскую задолженность НРД, потому что больше не ожидает ее погашения. А так как невозможность контролировать эти активы и выполнять поручения своих клиентов является форс-мажорным обстоятельством, то «в силу своих общих положений и условий и применимого законодательства Люксембурга Clearstream освобождается от обязанности по возврату средств клиентам», говорится в отчете депозитария. Всего в российские арбитражные суды подано более 100 исков к Euroclear и люксембургскому Clearstream на сотни миллиардов рублей.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных