Суд частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов к Clearstream

В России заблокировано 134,1 млн евро (13,7 млрд руб.) средств клиентов Clearstream, сообщал депозитарий в отчете за 2022 г. Clearstream полностью списал дебиторскую задолженность НРД, потому что больше не ожидает ее погашения. А так как невозможность контролировать эти активы и выполнять поручения своих клиентов является форс-мажорным обстоятельством, то «в силу своих общих положений и условий и применимого законодательства Люксембурга Clearstream освобождается от обязанности по возврату средств клиентам», говорится в отчете депозитария. Всего в российские арбитражные суды подано более 100 исков к Euroclear и люксембургскому Clearstream на сотни миллиардов рублей.