Суд частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов к Clearstream
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских частных инвесторов к люксембургскому депозитарию Clearstream. Информация об этом появилась в картотеке суда.
Инвесторы требовали около 200 млн руб. возмещения стоимости заблокированных в 2022 г. активов и взыскания начисленных, но не полученных сумм по ним (купоны, погашения по облигациям, дивиденды). Заявление подано в суд было подано 17 августа 2023 г.
В марте 2022 г. еще до введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) Euroclear и Clearstream добровольно отказались от операций с российским депозитарием. В июне 2022 г. ЕС ввел санкции против НРД и проведение операций с ним стало официально незаконным для Clearstream и Euroclear.
В России заблокировано 134,1 млн евро (13,7 млрд руб.) средств клиентов Clearstream, сообщал депозитарий в отчете за 2022 г. Clearstream полностью списал дебиторскую задолженность НРД, потому что больше не ожидает ее погашения. А так как невозможность контролировать эти активы и выполнять поручения своих клиентов является форс-мажорным обстоятельством, то «в силу своих общих положений и условий и применимого законодательства Люксембурга Clearstream освобождается от обязанности по возврату средств клиентам», говорится в отчете депозитария. Всего в российские арбитражные суды подано более 100 исков к Euroclear и люксембургскому Clearstream на сотни миллиардов рублей.