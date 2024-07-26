Первый в России эмитент венчурных ЦФА привлек более 80 млн рублей
Венчурный фонд «Восход» привлек 83,5 млн руб. через выпуск венчурных цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «Атомайз». Средства пойдут на реализацию инвестиционных планов портфельной компании фонда Qummy. Об этом заявил «Ведомостям» представитель «Атомайза».
Полученные инвесторами ЦФА привязаны к стоимости 4% уставного капитала Qummy. Доля в компании, приобретенная УК «Восход» на привлеченные деньги, не раскрывается. Размещение проходило в партнерстве с Росбанком, который отвечал за дистрибуцию. Минимальный чек для инвесторов составлял 500 000 руб. В размещении поучаствовали квалифицированные инвесторы-физлица и один институциональный инвестор, сообщил представитель площадки. Сбор заявок проходил с 7 июня по 8 июля.
Изначально управляющие планировали привлечь 260 млн руб. через выпуск 2600 ЦФА по 100 000 руб., писали «Ведомости». Ориентировочную доходность эмитент не раскрывал – известно лишь, что возможный доход распределят среди инвесторов через смарт-контракт пропорционально количеству ЦФА во владении. Токены должны обращаться либо до 10 февраля 2031 г., либо до наступления момента ликвидности раньше: до IPO или продажи бизнеса. В случае размещения на бирже инвесторы выйдут из капитала и сделают cash out, то есть вернут себе привлеченные в ходе размещения средства и получат потенциальный доход от роста капитализации Qummy. Компания допускает проведение IPO в течение трех лет, сообщал «Ведомостям» основатель компании Евгений Писарев.
«Этот кейс сформировал новую нишу, новый легитимный механизм привлечения инвестиций в российские бизнес-проекты», – сказал генеральный директор «Атомайза» Алексей Илясов. Сейчас ЦФА являются единственным доступным механизмом инвестиций пула розничных инвесторов в небольшие непубличные компании, в том числе за счет доступного чека от 500 000 руб., добавил управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов. Теперь «Восход» займется пост-инвестиционным управлением и последующей организацией выхода из капитала, то есть розничный инвестор будет следовать по пути лид-инвестора, отметил он.
Qummy – разработчик технологии умной заморозки и разморозки еды с применением инновационной роботизированной печи. Решение востребовано в том числе у корпоративных клиентов и операторов дарккитчен и дарксторов, пояснил представитель «Атомайза». Среди крупных клиентов Qummy – «Лукойл», РЖД и Самокат. Выручка компании в 2023 г. выросла в 2,4 раза – до 273 млн руб.