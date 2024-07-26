Первый в России эмитент венчурных ЦФА привлек более 80 млн рублей

Изначально управляющие планировали привлечь 260 млн руб. через выпуск 2600 ЦФА по 100 000 руб., писали «Ведомости». Ориентировочную доходность эмитент не раскрывал – известно лишь, что возможный доход распределят среди инвесторов через смарт-контракт пропорционально количеству ЦФА во владении. Токены должны обращаться либо до 10 февраля 2031 г., либо до наступления момента ликвидности раньше: до IPO или продажи бизнеса. В случае размещения на бирже инвесторы выйдут из капитала и сделают cash out, то есть вернут себе привлеченные в ходе размещения средства и получат потенциальный доход от роста капитализации Qummy. Компания допускает проведение IPO в течение трех лет, сообщал «Ведомостям» основатель компании Евгений Писарев.