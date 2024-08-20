Совдир «ТКС Холдинг» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в 2024 году
Совет директоров «ТКС Холдинг» (является акционером Т-Банка) рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов за прошедший квартал до конца 2024 г. Об этом сообщил председатель правления Т-банка Станислав Близнюк во время звонка с аналитиками, передает «РБК Инвестиции».
По словам Близнюка, «ТКС Холдинг» будет стремиться к выплате до 30% годовой прибыли. Предполагается, что выплаты будут поквартальными.
«Таким образом, мы сохраняем баланс между текущей доходностью капитала для всех наших акционеров и огромными перспективами роста, которые у нас есть в различных сегментах рынка», – сказал он.
Он также допустил, что дивиденды могут быть выплачены за три квартала.
В последний раз TCS Group объявляла дивиденды в марте 2021 г. в размере $0,24 на одну акцию. Тогда же было объявлено, что выплаты дивидендов временно приостанавливаются.
3 июля стало известно, что акционеры «ТКС холдинга» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 г. Как сообщил «Ведомостям» представитель Т-банка, группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества.