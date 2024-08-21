Совет директоров «Займера» рекомендовал дивиденды за II квартал

В июле «Ведомости» писали, что «Займер» запускает собственное коллекторское агентство «Профи», которое будет работать с портфелями микрофинансовых организаций и банков. Совет директоров МФК планирует, что «Профи» будет включено в реестр профессиональных коллекторских организаций Федеральной службы судебных приставов в III квартале 2024 г. и начнет работу по взысканию просроченной задолженности с IV квартала.