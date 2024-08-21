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Совет директоров «Займера» рекомендовал дивиденды за II квартал

Ведомости

Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) «Займер» рекомендовал направить на дивидендные выплаты по итогам II квартала 100% прибыли за этот период – 1,2 млрд руб. То есть выплата составит 12,02 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Акционеры решат вопрос о выплатах на внеочередном общем собрании 25 сентября. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 6 октября.

Торги акциями «Займера» после первичного публичного предложения (IPO) начались 12 апреля. В мае акционеры компании утвердили рекомендацию совета директоров и одобрили дивиденды в размере 100% прибыли за I квартал – 458 млн руб. Выплата составила 4,58 руб. на акцию.

В июле «Ведомости» писали, что «Займер» запускает собственное коллекторское агентство «Профи», которое будет работать с портфелями микрофинансовых организаций и банков. Совет директоров МФК планирует, что «Профи» будет включено в реестр профессиональных коллекторских организаций Федеральной службы судебных приставов в III квартале 2024 г. и начнет работу по взысканию просроченной задолженности с IV квартала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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