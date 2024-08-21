Совет директоров «Займера» рекомендовал дивиденды за II квартал
Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) «Займер» рекомендовал направить на дивидендные выплаты по итогам II квартала 100% прибыли за этот период – 1,2 млрд руб. То есть выплата составит 12,02 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Акционеры решат вопрос о выплатах на внеочередном общем собрании 25 сентября. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 6 октября.
В июле «Ведомости» писали, что «Займер» запускает собственное коллекторское агентство «Профи», которое будет работать с портфелями микрофинансовых организаций и банков. Совет директоров МФК планирует, что «Профи» будет включено в реестр профессиональных коллекторских организаций Федеральной службы судебных приставов в III квартале 2024 г. и начнет работу по взысканию просроченной задолженности с IV квартала.