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Американская Capital Group сократила долю в Мосбирже до 0,06%

Ведомости

Американская Capital Group сократила свою долю в Московской бирже с 5,01% до 0,064%. Это следует из портала раскрытия корпоративной информации.

Количество акций в распоряжении компании сократилось с 115,6 млн до 1,46 млн штук 8 августа. По состоянию на 2 августа, компания владела 5,2% акций российской биржи (117,51 млн штук).

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.

В начале августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют.

20 августа «Клуб защиты прав инвесторов» со ссылкой на представителя юридического консультанта группы – компании «Степ Форвард» сообщил, что Мосбиржа планирует оспорить введенные против нее санкции США. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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