Американская Capital Group сократила долю в Мосбирже до 0,06%
Американская Capital Group сократила свою долю в Московской бирже с 5,01% до 0,064%. Это следует из портала раскрытия корпоративной информации.
Количество акций в распоряжении компании сократилось с 115,6 млн до 1,46 млн штук 8 августа. По состоянию на 2 августа, компания владела 5,2% акций российской биржи (117,51 млн штук).
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.
В начале августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют.