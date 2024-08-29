SR Space второй раз продлевает сбор заявок в ходе pre-IPO
Российский аэрокосмический холдинг SR Space второй раз продлевает сбор заявок в ходе pre-IPO, сообщается на сайте Московской биржи.
Сначала сбор предложений действовал до 29 августа, но затем SR Space продлила срок до 3 октября 2024 г. В период до 2 октября заявки будут приниматься с 10:00 до 19:00 мск, а в последний день – с 10:00 до 15:00 мск.
SR Space открыла книгу заявок на pre-IPO 22 июля и планировала закрыть ее 8 августа. Размещение проходит на внебиржевой платформе ОТС (Over-the-Counter) Мосбиржи MOEX Start. Аудиторская компания «Финансовые и бухгалтерские консультанты» оценила компанию в 16,9 млрд руб.
SR Space – это аэрокосмический холдинг, включающий в себя восемь дочерних компаний. Компания разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок.