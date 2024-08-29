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SR Space второй раз продлевает сбор заявок в ходе pre-IPO

Ведомости

Российский аэрокосмический холдинг SR Space второй раз продлевает сбор заявок в ходе pre-IPO, сообщается на сайте Московской биржи.

Сначала сбор предложений действовал до 29 августа, но затем SR Space продлила срок до 3 октября 2024 г. В период до 2 октября заявки будут приниматься с 10:00 до 19:00 мск, а в последний день – с 10:00 до 15:00 мск.

SR Space открыла книгу заявок на pre-IPO 22 июля и планировала закрыть ее 8 августа. Размещение проходит на внебиржевой платформе ОТС (Over-the-Counter) Мосбиржи MOEX Start. Аудиторская компания «Финансовые и бухгалтерские консультанты» оценила компанию в 16,9 млрд руб.

SR Space – это аэрокосмический холдинг, включающий в себя восемь дочерних компаний. Компания разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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