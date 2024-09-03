Объем торгов на рынках Мосбиржи в августе снизился до 125,4 трлн рублей

Во II квартале 2024 г. Мосбиржа увеличила чистую прибыль по МСФО на 61% до 19,49 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За II квартал комиссионный доход составил 15,54 млрд руб., чистый процентный доход – 21,23 млрд руб. Из отчетности следовало, что биржа увеличила чистую прибыль с 19,354 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 19,49 млрд руб. В 2023 г. прибыль составляла 12,110 млрд руб.