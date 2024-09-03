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Объем торгов на рынках Мосбиржи в августе снизился до 125,4 трлн рублей

Ведомости

Общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 125,4 трлн руб. в августе, сообщается на сайте площадки. 

В августе 2023 г. общий объем торгов на рынках составил 127,5 трлн руб. Таким образом, снижение составило 1,6%.

На рынке акций объем торгов составил 2,6 трлн руб. после 3,3 трлн руб. в августе 2023 г. Среднедневной объем торгов на этом рынке составил 117,9 млрд руб. (после 142,1 млрд руб.). Объем торгов облигациями достиг 1,7 трлн руб. против 1,8 трлн руб. Среднедневной объем торгов – 76,7 млрд руб. (после 78,2 млрд руб. в августе 2023 г.).

«В августе на фондовом рынке Московской биржи размещено 87 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,6 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 687 млрд руб.», – говорится в сообщении.

Объем торгов на срочном рынке составил 8,2 трлн руб. после 9,3 трлн руб. в прошлом году. Среднедневной объем торгов – 372 млрд руб. (после 403,1 млрд руб. в июле 2023 г.).

Объем торгов на денежном рынке вырос до 96,8 трлн руб. после 76,6 трлн руб. в 2023 г., среднедневной объем операций составил 4,4 трлн руб. после 3,3 трлн руб. в августе 2023 г. «В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 36 трлн руб., объем операций репо с клиринговыми сертификатами – 30,5 трлн руб.», – сказано в сообщении.

2 августа на сайте Мосбиржи опубликовали результаты за июль, согласно которым совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи увеличился в годовом исчислении на 23,4% до 128 трлн руб. Прошлогодний показатель за июль составлял 103,7 трлн руб.

Во II квартале 2024 г. Мосбиржа увеличила чистую прибыль по МСФО на 61% до 19,49 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За II квартал комиссионный доход составил 15,54 млрд руб., чистый процентный доход – 21,23 млрд руб. Из отчетности следовало, что биржа увеличила чистую прибыль с 19,354 млрд руб. в I квартале 2024 г. до 19,49 млрд руб. В 2023 г. прибыль составляла 12,110 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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