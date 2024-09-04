Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

В августе объем торгов юанем на Мосбирже достиг 2,2 трлн рублей

Ведомости

В августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., повысив показатель предшествующего месяца на 16%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

На валютном рынке до сих пор отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых, пишет издание. Так, операции Банка России по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки перешли в разряд операций постоянного действия. Увеличению объемов торгов китайской валютой способствовал рост предложения валюты со стороны экспортеров. Накануне уплаты основных налогов 28 августа ежедневные объемы торгов юанем достигали 166–172 млрд руб.

Как рассказали эксперты изданию, увеличение объема торгов юанем вызвано инфраструктурной проблемой – включением биржевой инфраструктуры в SDN-лист, что сократило перечень китайских банков, работающих в биржевом контуре в качестве проводников ликвидности. Банк России был вынужден насыщать рынок ликвидностью через операции «валютный своп», что усугубляется отсутствием механизма овернайт свопов с работающими в России китайскими банками.

29 августа стало известно, что использование юаня в трансграничных платежах Китая достигло рекорда в 53%. Так, за июль текущего года на валютном рынке Китая было зафиксировано транзакций на общую сумму 27,97 трлн юаней ($3,92 трлн). 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных