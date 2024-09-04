В августе объем торгов юанем на Мосбирже достиг 2,2 трлн рублей
В августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., повысив показатель предшествующего месяца на 16%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
На валютном рынке до сих пор отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых, пишет издание. Так, операции Банка России по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки перешли в разряд операций постоянного действия. Увеличению объемов торгов китайской валютой способствовал рост предложения валюты со стороны экспортеров. Накануне уплаты основных налогов 28 августа ежедневные объемы торгов юанем достигали 166–172 млрд руб.
Как рассказали эксперты изданию, увеличение объема торгов юанем вызвано инфраструктурной проблемой – включением биржевой инфраструктуры в SDN-лист, что сократило перечень китайских банков, работающих в биржевом контуре в качестве проводников ликвидности. Банк России был вынужден насыщать рынок ликвидностью через операции «валютный своп», что усугубляется отсутствием механизма овернайт свопов с работающими в России китайскими банками.
29 августа стало известно, что использование юаня в трансграничных платежах Китая достигло рекорда в 53%. Так, за июль текущего года на валютном рынке Китая было зафиксировано транзакций на общую сумму 27,97 трлн юаней ($3,92 трлн).