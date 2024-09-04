В августе объем торгов юанем на Мосбирже достиг 2,2 трлн рублей

На валютном рынке до сих пор отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых, пишет издание. Так, операции Банка России по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки перешли в разряд операций постоянного действия. Увеличению объемов торгов китайской валютой способствовал рост предложения валюты со стороны экспортеров. Накануне уплаты основных налогов 28 августа ежедневные объемы торгов юанем достигали 166–172 млрд руб.