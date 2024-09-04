Основной фондовый индекс Великобритании достиг трехнедельного минимума

Так, 4 сентября индекс снизился на 0,7%. Тогда как ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 0,9%. Больше всего пострадали секторы производителей медицинского оборудования – на 2,1% и товаров для дома – он снизился на 1,4%. Настроения инвесторов 3 сентября ухудшились после того, как в целом слабые данные по производству в США возобновили опасения относительно устойчивости крупнейшей экономики мира, которые вызвали обвал на мировых фондовых рынках в начале августа и усилили призывы к снижению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом месяце.