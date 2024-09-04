Основной фондовый индекс Великобритании достиг трехнедельного минимума
Индекс FTSE 100 достиг трехнедельного минимума, поскольку экономические проблемы США повлияли на настроения рынка в преддверии решений центральных банков по денежно-кредитной политике, сообщает Reuters со ссылкой на данные биржи.
Так, 4 сентября индекс снизился на 0,7%. Тогда как ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 0,9%. Больше всего пострадали секторы производителей медицинского оборудования – на 2,1% и товаров для дома – он снизился на 1,4%. Настроения инвесторов 3 сентября ухудшились после того, как в целом слабые данные по производству в США возобновили опасения относительно устойчивости крупнейшей экономики мира, которые вызвали обвал на мировых фондовых рынках в начале августа и усилили призывы к снижению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом месяце.
30 августа Financial Times со ссылкой на американского регулятора сообщала, что предпочтительный показатель инфляции (PCE) ФРС США остался на уровне 2,5% в годовом исчислении на июль, что способствует решению о снижении ключевой ставки США в сентябре 2024 г. Большая часть дебатов среди отраслевых экспертов теперь касается вопроса о том, сократит ФРС ставку на 0,25 или 0,5 процентных пункта в сентябре и насколько резкими будут сокращения до конца года.