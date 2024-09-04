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Основной фондовый индекс Великобритании достиг трехнедельного минимума

Ведомости

Индекс FTSE 100 достиг трехнедельного минимума, поскольку экономические проблемы США повлияли на настроения рынка в преддверии решений центральных банков по денежно-кредитной политике, сообщает Reuters со ссылкой на данные биржи.

Так, 4 сентября индекс снизился на 0,7%. Тогда как ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 упал на 0,9%. Больше всего пострадали секторы производителей медицинского оборудования – на 2,1% и товаров для дома – он снизился на 1,4%. Настроения инвесторов 3 сентября ухудшились после того, как в целом слабые данные по производству в США возобновили опасения относительно устойчивости крупнейшей экономики мира, которые вызвали обвал на мировых фондовых рынках в начале августа и усилили призывы к снижению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом месяце.

30 августа Financial Times со ссылкой на американского регулятора сообщала, что предпочтительный показатель инфляции (PCE) ФРС США остался на уровне 2,5% в годовом исчислении на июль, что способствует решению о снижении ключевой ставки США в сентябре 2024 г. Большая часть дебатов среди отраслевых экспертов теперь касается вопроса о том, сократит ФРС ставку на 0,25 или 0,5 процентных пункта в сентябре и насколько резкими будут сокращения до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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