Предпочтительный показатель инфляции ФРС остался на уровне 2,5%

Большая часть дебатов среди отраслевых экспертов теперь касается вопроса о том, сократит ФРС ставку на 0,25 или 0,5 процентных пункта в сентябре и насколько резкими будут сокращения до конца года. Цены на государственные облигации США практически не изменились после публикации данных от министерства торговли США. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая растет, когда цены падают, выросла на 0,03 процентных пункта в день до 3,93%.