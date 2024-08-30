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Предпочтительный показатель инфляции ФРС остался на уровне 2,5%

Ведомости

Предпочтительный показатель инфляции (PCE) Федеральной резервной системы (ФРС) США остался на уровне 2,5% в годовом исчислении на июль, что способствует решению о снижении ключевой ставки США в сентябре 2024 г., сообщает Financial Times со ссылкой на американского регулятора.

«Базовый» показатель PCE, который исключает динамику расходов на продукты питания и энергоносители, остался на уровне 2,6%, что ниже ранее прогнозируемых 2,7%. Издание подчеркивает, что на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «пришло время» начать снижать ставку, поскольку инфляция снижается, а рынок труда замедляется.

Большая часть дебатов среди отраслевых экспертов теперь касается вопроса о том, сократит ФРС ставку на 0,25 или 0,5 процентных пункта в сентябре и насколько резкими будут сокращения до конца года. Цены на государственные облигации США практически не изменились после публикации данных от министерства торговли США. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая растет, когда цены падают, выросла на 0,03 процентных пункта в день до 3,93%.

24 августа Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. По его словам, сроки этого процесса будут зависеть от «меняющихся перспектив». Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю регулятора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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