Предпочтительный показатель инфляции ФРС остался на уровне 2,5%
Предпочтительный показатель инфляции (PCE) Федеральной резервной системы (ФРС) США остался на уровне 2,5% в годовом исчислении на июль, что способствует решению о снижении ключевой ставки США в сентябре 2024 г., сообщает Financial Times со ссылкой на американского регулятора.
«Базовый» показатель PCE, который исключает динамику расходов на продукты питания и энергоносители, остался на уровне 2,6%, что ниже ранее прогнозируемых 2,7%. Издание подчеркивает, что на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «пришло время» начать снижать ставку, поскольку инфляция снижается, а рынок труда замедляется.
Большая часть дебатов среди отраслевых экспертов теперь касается вопроса о том, сократит ФРС ставку на 0,25 или 0,5 процентных пункта в сентябре и насколько резкими будут сокращения до конца года. Цены на государственные облигации США практически не изменились после публикации данных от министерства торговли США. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая растет, когда цены падают, выросла на 0,03 процентных пункта в день до 3,93%.
24 августа Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. По его словам, сроки этого процесса будут зависеть от «меняющихся перспектив». Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю регулятора.