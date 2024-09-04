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Производитель робопротезов «Моторика» подтвердила планы на IPO в 2026 году

Ведомости

Производитель роботизированных протезов верхних конечностей «Моторика» планирует провести IPO в 2026 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Андрея Давидюка.

По словам Давидюка, в 2023 г. состоялось дебютное размещение облигаций, с октября 2023 г. облигации компании торгуются на Московской бирже.

«Будем первой публичной компанией из сферы протезирования, у которой и акции находятся в публичном обороте. 900 млн руб. – pre-IPO раунд, и большая часть из него пойдет на продолжение исследований и разработок, оставшееся – на серию сделок по инвестициям в другие важные для нас команды», – сообщил гендиректор «Моторики».

Глава компании напомнил, что до осени 2023 г. «Моторика» производила только протезы рук. Затем, согласно новой стратегии, компания стала мультипродуктовой, сфокусированной на рынке ассистивных технологий и устройств.

«Наряду с продолжением in-house разработок мы рассматриваем M&A других компаний, чтобы усиливать их и себя. На эти цели пойдут средства с pre-IPO раунда», – пояснил Давидюк.

«Моторика» уже анонсировала проведение IPO в 2026 г. РБК 24 июля писал, что компания также объявила о привлечении инвестиций в размере 900 млн руб. Средства пойдут на создание цифровой экосистемы для пользователей устройств «Моторики» и партнеров, развитие сервисных услуг, а также слияния и поглощения.

26 июля руководитель направления по работе с инвесторами «Моторики» Валерия Казанкова рассказала, что IPO позволит привлечь финансовые ресурсы для расширения бизнеса, разработки продуктов и технологий. Кроме того, публичное размещение увеличит узнаваемость компании, что поспособствует укреплению бренда и увеличению клиентской базы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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