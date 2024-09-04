Производитель робопротезов «Моторика» подтвердила планы на IPO в 2026 году

«Будем первой публичной компанией из сферы протезирования, у которой и акции находятся в публичном обороте. 900 млн руб. – pre-IPO раунд, и большая часть из него пойдет на продолжение исследований и разработок, оставшееся – на серию сделок по инвестициям в другие важные для нас команды», – сообщил гендиректор «Моторики».