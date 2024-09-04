Производитель робопротезов «Моторика» подтвердила планы на IPO в 2026 году
Производитель роботизированных протезов верхних конечностей «Моторика» планирует провести IPO в 2026 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора компании Андрея Давидюка.
По словам Давидюка, в 2023 г. состоялось дебютное размещение облигаций, с октября 2023 г. облигации компании торгуются на Московской бирже.
«Будем первой публичной компанией из сферы протезирования, у которой и акции находятся в публичном обороте. 900 млн руб. – pre-IPO раунд, и большая часть из него пойдет на продолжение исследований и разработок, оставшееся – на серию сделок по инвестициям в другие важные для нас команды», – сообщил гендиректор «Моторики».
Глава компании напомнил, что до осени 2023 г. «Моторика» производила только протезы рук. Затем, согласно новой стратегии, компания стала мультипродуктовой, сфокусированной на рынке ассистивных технологий и устройств.
«Наряду с продолжением in-house разработок мы рассматриваем M&A других компаний, чтобы усиливать их и себя. На эти цели пойдут средства с pre-IPO раунда», – пояснил Давидюк.
«Моторика» уже анонсировала проведение IPO в 2026 г. РБК 24 июля писал, что компания также объявила о привлечении инвестиций в размере 900 млн руб. Средства пойдут на создание цифровой экосистемы для пользователей устройств «Моторики» и партнеров, развитие сервисных услуг, а также слияния и поглощения.
26 июля руководитель направления по работе с инвесторами «Моторики» Валерия Казанкова рассказала, что IPO позволит привлечь финансовые ресурсы для расширения бизнеса, разработки продуктов и технологий. Кроме того, публичное размещение увеличит узнаваемость компании, что поспособствует укреплению бренда и увеличению клиентской базы.