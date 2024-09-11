Акционеры «Яндекса» утвердили дивиденды в размере 80 рублей за акцию
Акционеры российской корпорации «Яндекс» утвердили первую выплату дивидендов в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам первого полугодия. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, акционеры определили 20 сентября 2024 г.
15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Торги акциями российской МКПАО «Яндекс» на Мосбирже после редомициляции начались 24 июля. Мосбиржа 9 июля завершила все расчеты по биржевому обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс».
Согласно финансовым результатам компании, во II квартале выручка достигла 249,3 млрд руб. (+37% год к году). Скорректированный показатель EBITDA достиг 47,6 млрд рублей или 19,1% от выручки. Убыток составил 31,7 млрд руб. (-241% относительно того же периода 2023 г.). Скорректированная чистая прибыль выросла на 45% до 22,7 млрд руб.
По прогнозам корпорации, в 2024 г. выручка увеличится год к году в диапазоне от 38 до 40%, а скорректированный показатель EBITDA составит от 170 до 175 млрд руб.