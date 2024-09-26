«Рентал ПРО» проведет второй раунд продажи инвестпаев на Мосбирже
Фонд индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» под управлением «А класс капитал» проведет второй раунд продажи инвестиционных паев на Мосбирже. Продавец планирует предложить паи на сумму около 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба фонда.
В фонде заявили, что по окончании сделки ожидается, что продавец останется крупнейшим пайщиком, а вырученные средства пойдут на реализацию объектов недвижимости. Также предложение о продаже не будет размывать долю действующих пайщиков. Цена пая составит 990 руб. Сбор заявок пройдет с 26 сентября по 3 октября 2024 г. Также фонд отмечает, что стоимость активов на настоящий момент составляет 25,8 млрд руб.
«Предложение будет доступно исключительно для квалифицированных инвесторов. Ожидается, что уровень аллокации по заявкам, поданным инвесторами в рамках предложения, составит 100%», – сообщили в фонде.
Председатель экспертного совета управляющей компании Евгений Скаридов рассказал, что первая сделка после размещения на Мосбирже уже доказала эффективность стратегии продажи паев. По его словам, за первые три месяца существования фонда инвесторы получили почти 19% годовых только за счет ежемесячных выплат инвестиционного дохода. Скаридов добавил, что ожидаемая доходность на 10-летнем горизонте составляет 22%.
6 июня 2024 г. управляющая фондом компании «А класс капитал» сообщила «Ведомостям», что чистые активы ЗПИФ «Рентал ПРО» на момент IPO составили 25,7 млрд руб. По итогам IPO физические и юридические лица выкупили около 11% от выпущенных паев ЗПИФ «Рентал ПРО». Из них около 60% получили розничные инвесторы. Аллокация по итогам размещения получилась сбалансированной и диверсифицированной. УК «А класс капитал» в полном объеме удовлетворила заявки инвесторов в рамках IPO, добавили в компании.