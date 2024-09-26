«Рентал ПРО» проведет второй раунд продажи инвестпаев на Мосбирже

В фонде заявили, что по окончании сделки ожидается, что продавец останется крупнейшим пайщиком, а вырученные средства пойдут на реализацию объектов недвижимости. Также предложение о продаже не будет размывать долю действующих пайщиков. Цена пая составит 990 руб. Сбор заявок пройдет с 26 сентября по 3 октября 2024 г. Также фонд отмечает, что стоимость активов на настоящий момент составляет 25,8 млрд руб.