Криптобиржа Binance продолжает обслуживать некоторых россиян

Binance объявила об уходе из России 27 сентября 2023 г. В компании пояснили, что работа в стране стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Уточнялось, что биржа закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.