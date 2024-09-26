Криптобиржа Binance продолжает обслуживать некоторых россиян
Криптобиржа Binance продолжает обслуживать ряд российских пользователей, несмотря на уход из России. Об этом сообщил Cointelegraph неназванный представитель биржи.
«Мы продолжаем обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей, чтобы обеспечить безопасность и сохранность их цифровых активов», – уточнил представитель Binance.
По его словам, криптобиржа «придерживается глобального санкционного регулирования» и «полностью соблюдает ограничения в отношении физических, юридических лиц и стран, попадающих под международные санкции».
Binance объявила об уходе из России 27 сентября 2023 г. В компании пояснили, что работа в стране стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Уточнялось, что биржа закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.