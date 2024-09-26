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Криптобиржа Binance продолжает обслуживать некоторых россиян

Ведомости

Криптобиржа Binance продолжает обслуживать ряд российских пользователей, несмотря на уход из России. Об этом сообщил Cointelegraph неназванный представитель биржи.

«Мы продолжаем обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей, чтобы обеспечить безопасность и сохранность их цифровых активов», – уточнил представитель Binance.

По его словам, криптобиржа «придерживается глобального санкционного регулирования» и «полностью соблюдает ограничения в отношении физических, юридических лиц и стран, попадающих под международные санкции».

Binance объявила об уходе из России 27 сентября 2023 г. В компании пояснили, что работа в стране стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Уточнялось, что биржа закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.

Binance также попросила российских пользователей закрыть позиции и вывести средства до 29 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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