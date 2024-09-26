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Криптокошелек в Telegram работает со сбоями после начала продаж Hamster Kombat

Ведомости

Криптокошелек Telegram Wallet работает с перебоями на фоне первого дня листинга Hamster Kombat на биржах. Сайт обозревателя сети tonviewer.com отвечает на запросы с перебоями.

Служба поддержки криптокошелька сообщила, что сеть TON была перегружена более чем на 100 млн пользователей, и кошелек сейчас столкнулся с чрезвычайно высокой активностью клиентов.

26 сентября токен игры Hamster Kombat (HMSTR) начал торговаться на криптовалютных биржах. Цена HMSTR при начале торгов составила $0,01. Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. 

22 сентября курс HMSTR также составил $0,01 за токен на премаркете. Основную выгоду, как писал портал CQ, получили разработчики игры в Telegram, которые привлекли множество рекламодателей, но не стали делиться ей с обычными игроками. В результате большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб. 20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту Hamster Kombat в приложении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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