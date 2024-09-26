Криптокошелек в Telegram работает со сбоями после начала продаж Hamster Kombat
Криптокошелек Telegram Wallet работает с перебоями на фоне первого дня листинга Hamster Kombat на биржах. Сайт обозревателя сети tonviewer.com отвечает на запросы с перебоями.
Служба поддержки криптокошелька сообщила, что сеть TON была перегружена более чем на 100 млн пользователей, и кошелек сейчас столкнулся с чрезвычайно высокой активностью клиентов.
26 сентября токен игры Hamster Kombat (HMSTR) начал торговаться на криптовалютных биржах. Цена HMSTR при начале торгов составила $0,01. Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты.
22 сентября курс HMSTR также составил $0,01 за токен на премаркете. Основную выгоду, как писал портал CQ, получили разработчики игры в Telegram, которые привлекли множество рекламодателей, но не стали делиться ей с обычными игроками. В результате большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб. 20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту Hamster Kombat в приложении.