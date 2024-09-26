Криптокошелек в Telegram работает со сбоями после начала продаж Hamster Kombat

22 сентября курс HMSTR также составил $0,01 за токен на премаркете. Основную выгоду, как писал портал CQ, получили разработчики игры в Telegram, которые привлекли множество рекламодателей, но не стали делиться ей с обычными игроками. В результате большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб. 20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту Hamster Kombat в приложении.