Токен Hamster Kombat начал торговаться на биржах
Токен игры Hamster Kombat (HMSTR) начал торговаться на криптовалютных биржах, следует из данных торговых площадок Binance, Bybit, Bitget и др. Цена HMSTR при начале торгов составила $0,01.
22 сентября курс HMSTR также составил $0,01 за токен на премаркете. Основную выгоду, как писал портал CQ, получили разработчики игры в Telegram, которые привлекли множество рекламодателей, но не стали делиться ей с обычными игроками. В результате большинство пользователей вряд ли получат более 5000 руб. 20 сентября стало последним днем, когда можно было заработать криптовалюту Hamster Kombat в приложении.
Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.
Мошенники пользуются популярностью кликер-игры. 23 сентября стало известно, что в ходе раздачи токенов было заблокировано 2,3 млн игроков Hamster Kombat за мошенничество. Всего к Hamster Kombat с 26 марта присоединились 300 млн пользователей, но право участвовать в раздаче токенов получили только 131 млн человек.