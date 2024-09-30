Минфин выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2030 и 2035 годах
Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2030 и 2035 гг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2035 г. (ISIN: RU000A1006S9, RU000A1006T7) в сумме 9,5 млрд руб. (эквивалент 102,0 млн долл. США) и с окончательным сроком погашения в 2030 г. (ISIN: XS0114288789, US78307ACZ49) в сумме 18,7 млрд руб. (эквивалент $201,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».
9 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.