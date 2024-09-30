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Минфин выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2030 и 2035 годах

Ведомости

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2030 и 2035 гг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 г. № 665 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа РФ со сроком погашения в 2035 г. (ISIN: RU000A1006S9, RU000A1006T7) в сумме 9,5 млрд руб. (эквивалент 102,0 млн долл. США) и с окончательным сроком погашения в 2030 г. (ISIN: XS0114288789, US78307ACZ49) в сумме 18,7 млрд руб. (эквивалент $201,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

9 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о доработанном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ. Согласно нововведению, оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа И. С него будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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