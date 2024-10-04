ПСБ намерен выкупить акции CarMoney по 2,5 рубля за бумагу
Промсвязьбанк (ПСБ) установил цену выкупа акций материнской компании ПАО «Смарттехгрупп» («СТГ», бренд CarMoney)) на уровне 2,5 руб. за бумагу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
В частности, кредитор намерен удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 г. Как напоминает издание, об оферте банк сообщал еще 11 сентября. Согласно ей, доля владения активами в СТГ должна дойти до 25%. В рамках оферты банк может приобрести не более 440,9 млн акций «СмартТехГрупп» или до 20% всех акций в обращении. В рамках увеличения доли планируется создание технологичной платформы автокредитования совместно с компанией «Смарт-Горизонт» (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО «СТГ», сообщает издание.
Также в течение года компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. Менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Также часть средств, полученных от допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании.