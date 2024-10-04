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ПСБ намерен выкупить акции CarMoney по 2,5 рубля за бумагу

Ведомости

Промсвязьбанк (ПСБ) установил цену выкупа акций материнской компании ПАО «Смарттехгрупп» («СТГ», бренд CarMoney)) на уровне 2,5 руб. за бумагу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В частности, кредитор намерен удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на Мосбирже 4 октября 2024 г. Как напоминает издание, об оферте банк сообщал еще 11 сентября. Согласно ей, доля владения активами в СТГ должна дойти до 25%. В рамках оферты банк может приобрести не более 440,9 млн акций «СмартТехГрупп» или до 20% всех акций в обращении. В рамках увеличения доли планируется создание технологичной платформы автокредитования совместно с компанией «Смарт-Горизонт» (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО «СТГ», сообщает издание.

Также в течение года компания намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу ПСБ. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. Менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты. Также часть средств, полученных от допэмиссии, будет направлена на реализацию долгосрочной мотивационной программы компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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