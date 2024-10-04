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«СПБ Биржа» намерена провести не менее пяти IPO в 2025 году

Ведомости

«СПБ Биржа» планирует провести не менее пяти размещений на рынке акционерного капитала в 2025 г., сообщил исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг торговой площадки Иван Сузимов в ходе конференции «Инфраструктурный каркас для государства», организованной «Ведомостями».

Директор отметил, что в следующем году на спрос со стороны частных инвесторов может позитивно повлиять смягчение денежно-кредитной политики. Сузимов добавил, что организаторы IPO уже сейчас формируют визуальное представление сделок на два последующих года.

27 сентября «СПБ Биржа» сообщила, что в первом полугодии 2024 г. объем торгов всеми ценными бумагами во всех режимах торгов (с учетом РЕПО) снизился на 97% – до 101 млрд руб. Среднемесячное количество активных клиентских счетов снизилось до 45 800 в первом полугодии 2024 г., в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель равнялся 206 900. Вместе с тем количество счетов клиентов с открытыми позициями по ценным бумагам на 30 июня выросло с 2,1 млн в 2023 г. до 2,2 млн в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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