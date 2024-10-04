«СПБ Биржа» намерена провести не менее пяти IPO в 2025 году

27 сентября «СПБ Биржа» сообщила, что в первом полугодии 2024 г. объем торгов всеми ценными бумагами во всех режимах торгов (с учетом РЕПО) снизился на 97% – до 101 млрд руб. Среднемесячное количество активных клиентских счетов снизилось до 45 800 в первом полугодии 2024 г., в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель равнялся 206 900. Вместе с тем количество счетов клиентов с открытыми позициями по ценным бумагам на 30 июня выросло с 2,1 млн в 2023 г. до 2,2 млн в 2024 г.