«СПБ Биржа» намерена провести не менее пяти IPO в 2025 году
«СПБ Биржа» планирует провести не менее пяти размещений на рынке акционерного капитала в 2025 г., сообщил исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг торговой площадки Иван Сузимов в ходе конференции «Инфраструктурный каркас для государства», организованной «Ведомостями».
Директор отметил, что в следующем году на спрос со стороны частных инвесторов может позитивно повлиять смягчение денежно-кредитной политики. Сузимов добавил, что организаторы IPO уже сейчас формируют визуальное представление сделок на два последующих года.
27 сентября «СПБ Биржа» сообщила, что в первом полугодии 2024 г. объем торгов всеми ценными бумагами во всех режимах торгов (с учетом РЕПО) снизился на 97% – до 101 млрд руб. Среднемесячное количество активных клиентских счетов снизилось до 45 800 в первом полугодии 2024 г., в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель равнялся 206 900. Вместе с тем количество счетов клиентов с открытыми позициями по ценным бумагам на 30 июня выросло с 2,1 млн в 2023 г. до 2,2 млн в 2024 г.