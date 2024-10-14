Hyundai India начинает IPO стоимостью $3,3 млрд
Индийская дочерняя компания южнокорейского производителя автомобилей Hyundai Motor Company – Hyundai India – начнет принимать заказы на первичное публичное размещение акций на сумму $3,3 млрд в Мумбаи в понедельник 14 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании, опубликованное регулирующими органами.
Сделка, вероятно, станет крупнейшим в истории размещением акций в стране и вторым по величине IPO в мире в 2024 г., отмечает агентство. На продажу будет выставлено 142 194 700 акций по цене от 1865 до 1960 рупий ($22,18 – $23,31). Торги начнутся в Мумбаи 22 октября.
Аналитик Kiwoom Securities Шин Юн-Чул назвал это IPO своевременным, поскольку автомобильный сектор лидирует на индийском фондовом рынке по показателям эффективности, передает Reuters. По мнению эксперта, привлеченные в результате IPO средства Hyundai Motor инвестирует в расширение своего производства в Индии, чтобы сократить разрыв в доле на рынке Индии с его лидером – Maruti Suzuki.
В январе 2024 г. Hyundai Motor объявила о завершении сделки по покупке завода американского производителя General Motors в индийском городе Талегаон (штат Махараштра). Компания планирует начать производство в 2025 г. Согласно сообщению, запуск производства на заводе в Индии позволит увеличить ежегодный выпуск автомобилей до 1 млн. В 2023 г. индийское подразделение южнокорейской компании продало более 760 000 автомобилей, впервые превысив отметку в 600 000 проданных машин на индийском рынке.