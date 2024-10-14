Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Hyundai India начинает IPO стоимостью $3,3 млрд

Ведомости

Индийская дочерняя компания южнокорейского производителя автомобилей Hyundai Motor Company – Hyundai India – начнет принимать заказы на первичное публичное размещение акций на сумму $3,3 млрд в Мумбаи в понедельник 14 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании, опубликованное регулирующими органами.

Сделка, вероятно, станет крупнейшим в истории размещением акций в стране и вторым по величине IPO в мире в 2024 г., отмечает агентство. На продажу будет выставлено 142 194 700 акций по цене от 1865 до 1960 рупий ($22,18 – $23,31). Торги начнутся в Мумбаи 22 октября.

Аналитик Kiwoom Securities Шин Юн-Чул назвал это IPO своевременным, поскольку автомобильный сектор лидирует на индийском фондовом рынке по показателям эффективности, передает Reuters. По мнению эксперта, привлеченные в результате IPO средства Hyundai Motor инвестирует в расширение своего производства в Индии, чтобы сократить разрыв в доле на рынке Индии с его лидером – Maruti Suzuki.

В январе 2024 г. Hyundai Motor объявила о завершении сделки по покупке завода американского производителя General Motors в индийском городе Талегаон (штат Махараштра). Компания планирует начать производство в 2025 г. Согласно сообщению, запуск производства на заводе в Индии позволит увеличить ежегодный выпуск автомобилей до 1 млн. В 2023 г. индийское подразделение южнокорейской компании продало более 760 000 автомобилей, впервые превысив отметку в 600 000 проданных машин на индийском рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных