Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» переподписана несколько раз
Книга заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (ПАО «Озон фармацевтика») была переподписана 15 октября несколько раз по верхней границе ценового диапазона (30–35 руб.), сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.
По словам одного из собеседников, он видит сильный спрос как от институциональных, так и от частных инвесторов. В книге уже больше 15 институциональных инвесторов, и собеседник ожидает «еще несколько». Количество физических лиц в книге перевалило за 35 000, уточнил второй источник. По его словам, заявки, которые были поданы по нижней границе ценового диапазона, могут не получить аллокацию.
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлится до 16 октября. Размещение пройдет в формате cash-in. Компания планирует привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Однако аналитики считают, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что книга заявок в ходе IPO «Озон фармацевтика» была покрыта утром 14 октября. По словам одного из собеседников, книга была хорошо сбалансирована и в ней незначительно превалировали институциональные инвесторы.
Московская биржа допустит к торгам акции «Озон Фармацевтика» с 17 октября. У бумаг будет первый уровень листинга и тикер OZPH.