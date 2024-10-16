Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» переподписана несколько раз

По словам одного из собеседников, он видит сильный спрос как от институциональных, так и от частных инвесторов. В книге уже больше 15 институциональных инвесторов, и собеседник ожидает «еще несколько». Количество физических лиц в книге перевалило за 35 000, уточнил второй источник. По его словам, заявки, которые были поданы по нижней границе ценового диапазона, могут не получить аллокацию.