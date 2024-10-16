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Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» переподписана несколько раз

Ведомости

Книга заявок в ходе первичного публичного размещения (IPO) российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» (ПАО «Озон фармацевтика») была переподписана 15 октября несколько раз по верхней границе ценового диапазона (30–35 руб.), сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

По словам одного из собеседников, он видит сильный спрос как от институциональных, так и от частных инвесторов. В книге уже больше 15 институциональных инвесторов, и собеседник ожидает «еще несколько». Количество физических лиц в книге перевалило за 35 000, уточнил второй источник. По его словам, заявки, которые были поданы по нижней границе ценового диапазона, могут не получить аллокацию.

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO начался 11 октября и продлится до 16 октября. Размещение пройдет в формате cash-in. Компания планирует привлечь около 3 млрд руб., разместив free-float на уровне до 10%. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании на уровне 30–35 млрд руб. без учета привлеченных средств. Однако аналитики считают, что справедливая стоимость компании может быть в разы выше.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что книга заявок в ходе IPO «Озон фармацевтика» была покрыта утром 14 октября. По словам одного из собеседников, книга была хорошо сбалансирована и в ней незначительно превалировали институциональные инвесторы.

Московская биржа допустит к торгам акции «Озон Фармацевтика» с 17 октября. У бумаг будет первый уровень листинга и тикер OZPH.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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