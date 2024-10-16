Стоимость Louis Vuitton упала на 23 млрд евро из-за снижения спроса в Китае

Bloomberg отмечает, что недавние экономические меры в Китае были направлены на стимулирование роста рынка акций и укрепление сектора недвижимости. Вместе с этим они пока не привели к существенному росту потребления. «После недавного поворота макроэкономической политики не наблюдается никаких улучшений в сфере потребления предметов роскоши», – говорится в заметке Citigroup Inc., основанной на результатах проверок торгового центра класса люкс в Восточном Китае.