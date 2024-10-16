Стоимость Louis Vuitton упала на 23 млрд евро из-за снижения спроса в Китае
«Большинство наших рынков сейчас сталкиваются с экономическими трудностями, включая материковый Китай», – заявил финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони. По его словам, уровень потребительского доверия в КНР вернулся к историческому минимуму, который фиксировался во время пандемии COVID-19.
15 октября LVMH опубликовала финансовый отчет. За первые девять месяцев этого года компания зафиксировала выручку в размере 60,8 млрд евро. Отдельно за третий квартал выручка составила 19,08 млрд евро, что оказалось ниже изначально ожидаемого прогноза аналитиков в 20,01 млрд евро.
Bloomberg отмечает, что недавние экономические меры в Китае были направлены на стимулирование роста рынка акций и укрепление сектора недвижимости. Вместе с этим они пока не привели к существенному росту потребления. «После недавного поворота макроэкономической политики не наблюдается никаких улучшений в сфере потребления предметов роскоши», – говорится в заметке Citigroup Inc., основанной на результатах проверок торгового центра класса люкс в Восточном Китае.
Народный банк Китая представил масштабные меры по стимулированию экономики 24 сентября. Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн, в частности, объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. НБК также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. Регулятор одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет. Смягчение мер, по оценке главы НБК, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд).