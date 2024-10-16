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Стоимость Louis Vuitton упала на 23 млрд евро из-за снижения спроса в Китае

Ведомости

Акции компании Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) рухнули на 7,5% на торгах в Париже, доведя падение в этом году до 21%, сообщает Bloomberg. В результате рыночная стоимость компании уменьшилась на 23,28 млрд евро, до 289,14 млрд евро, отмечает РБК.

«Большинство наших рынков сейчас сталкиваются с экономическими трудностями, включая материковый Китай», – заявил финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони. По его словам, уровень потребительского доверия в КНР вернулся к историческому минимуму, который фиксировался во время пандемии COVID-19.

15 октября LVMH опубликовала финансовый отчет. За первые девять месяцев этого года компания зафиксировала выручку в размере 60,8 млрд евро. Отдельно за третий квартал выручка составила 19,08 млрд евро, что оказалось ниже изначально ожидаемого прогноза аналитиков в 20,01 млрд евро.

Bloomberg отмечает, что недавние экономические меры в Китае были направлены на стимулирование роста рынка акций и укрепление сектора недвижимости. Вместе с этим они пока не привели к существенному росту потребления. «После недавного поворота макроэкономической политики не наблюдается никаких улучшений в сфере потребления предметов роскоши», – говорится в заметке Citigroup Inc., основанной на результатах проверок торгового центра класса люкс в Восточном Китае.

Народный банк Китая представил масштабные меры по стимулированию экономики 24 сентября. Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн, в частности, объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. НБК также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. Регулятор одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет. Смягчение мер, по оценке главы НБК, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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