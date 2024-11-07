Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений более 100 млрд рублей
На 1 ноября 2024 г. участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали 1,75 млн человек, общая сумма их вложений составила около 103 млрд руб. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.
Вложения делятся на собственные взносы и на пенсионные накопления. По данным ведомства, 50 млрд руб. составляют собственные, а 53 млрд руб. – переведенные пенсионные накопления.
За последнюю неделю зафиксировано почти 100 000 новых договоров, отмечает Минфин.
По мнению ведомства, это означает, что у граждан России повышается интерес к инструментам сбережения денег, «а вместе с тем растет доверие к продукту».
ПДС запущена с 1 января 2024 г. и по задумке Минфина и Банка России должна стимулировать долгосрочные накопления граждан. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В августе в Банке России сообщили, что россияне оформили 900 000 договоров на сумму 46 млрд руб. по программе долгосрочных сбережений за первые семь месяцев 2024 г.
В июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в 2024 г. и 1% от ВВП – в 2026 г. Для исполнения поручения главы государства Минфин ведет активную работу по этому направлению.