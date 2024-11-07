Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений более 100 млрд рублей

В июне президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы привлечь граждан к участию в программе: объем вложений должен составить не менее 250 млрд руб. в 2024 г. и 1% от ВВП – в 2026 г. Для исполнения поручения главы государства Минфин ведет активную работу по этому направлению.