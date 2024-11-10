Стоимость биткойна превысила $80 000

Стоимость биткойна превысила $80 000Эксперты связывают такую динамику с победой Трампа на выборах в США
Стоимость криптовалюты биткойн (BTC) впервые превысила $80 000. Согласно данным криптобиржи Binance, цена биткойна составила $80 062 по состоянию на 15:05 мск. Рост за день достигает 4,6%.
Как сообщают профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Дональда Трампа. Вместе с биткойном растут и другие криптовалюты. Стоимость TON достигла показателя в $5,57, 9 ноября цена колебалась в районе $5,1, а 5 ноября стоимость опускалась до $4,54.
Биткойн трижды за 10 ноября обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты растет на фоне победы Трампа на президентских выборах в США – в ходе избирательной кампании он высказывался в поддержку биткойна и криптоиндустрии в целом, пообещав способствовать ее развитию. 6 ноября биткойн за короткий промежуток времени единовременно подорожал на 8%, превысив отметку в $75 000. Это превысило мартовский рекорд, установленный после запуска американских биржевых фондов, торгующих биткойном. Это произошло после публикации информации о победе Трампа.
Позднее цена биткойна скорректировалась и опустилась ниже $75 000, но продолжила расти уверенными темпами. Другие токены также выросли: Ethereum, вторая по величине криптовалюта, подскочила на 6,5%. Dogecoin, так называемый мемкойн, также известный как Doge, который продвигает сторонник Трампа Илон Маск, вырос на 18%.
Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000. На пике цена достигла $70 007, после чего незначительно снизилась до $69 800. С начала месяца стоимость биткойна выросла более чем на 11%. С начала года криптовалюта подорожала почти в 1,7 раза, а в марте 2024 г. показатель достиг исторического максимума в $73 777.