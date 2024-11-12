«Трансмашхолдинг» рассмотрит возможность проведения IPO

Он отметил, что нет никаких обстоятельств, которые бы препятствовали IPO, за исключением одного – самого рынка, который должен быть в состоянии приобретать и впитывать необходимые объемы. По его словам, IPO на 2 млрд руб. для «Трансмашхолдинга» не является значительным, и если речь идет о публичном размещении, то оно должно касаться десятков миллиардов. Однако, по его мнению, на рынке сейчас такой ликвидности не наблюдается.