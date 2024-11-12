«Трансмашхолдинг» рассмотрит возможность проведения IPO
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) рассмотрит возможность проведения IPO. Об это сообщил глава компании Кирилл Липа, пишет ТАСС.
По словам Липы, компания стремится стать публичной – она размещает облигации уже много лет, у нее есть public story. «Трансмашхолдинг» готов рассмотреть возможность IPO, «когда рынки будут готовы к такого рода событиям».
Он отметил, что нет никаких обстоятельств, которые бы препятствовали IPO, за исключением одного – самого рынка, который должен быть в состоянии приобретать и впитывать необходимые объемы. По его словам, IPO на 2 млрд руб. для «Трансмашхолдинга» не является значительным, и если речь идет о публичном размещении, то оно должно касаться десятков миллиардов. Однако, по его мнению, на рынке сейчас такой ликвидности не наблюдается.
ТМХ – российский производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Белоруссии и Казахстане. ТМХ предлагает полный спектр продуктов и услуг от дизайна и инжиниринга до модернизации сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.