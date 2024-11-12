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«Трансмашхолдинг» рассмотрит возможность проведения IPO

Ведомости

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) рассмотрит возможность проведения IPO. Об это сообщил глава компании Кирилл Липа, пишет ТАСС.

По словам Липы, компания стремится стать публичной – она размещает облигации уже много лет, у нее есть public story. «Трансмашхолдинг» готов рассмотреть возможность IPO, «когда рынки будут готовы к такого рода событиям».

Он отметил, что нет никаких обстоятельств, которые бы препятствовали IPO, за исключением одного – самого рынка, который должен быть в состоянии приобретать и впитывать необходимые объемы. По его словам, IPO на 2 млрд руб. для «Трансмашхолдинга» не является значительным, и если речь идет о публичном размещении, то оно должно касаться десятков миллиардов. Однако, по его мнению, на рынке сейчас такой ликвидности не наблюдается.

ТМХ – российский производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта со штаб-квартирой в Москве и международными подразделениями в Белоруссии и Казахстане. ТМХ предлагает полный спектр продуктов и услуг от дизайна и инжиниринга до модернизации сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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