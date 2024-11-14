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СД «Татнефти» рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля за акцию за III квартал

Ведомости

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить за III квартал 2024 г. дивиденды в размере 17,39 руб. на одну привилегированную и одну обыкновенную акции. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Общий размер выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2024 г. на оба типа акций составит 55,59 руб.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 8 января 2025 г.

2 октября «Ведомости» писали, что российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. – такой прогноз дали эксперты брокера «ВТБ мои инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г. Из них на акции в свободном обращении придется более 500 млрд руб. Таким образом, дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка, подсчитали аналитики. До конца текущего года они ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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