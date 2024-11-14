СД «Татнефти» рекомендовал дивиденды в 17,39 рубля за акцию за III квартал

2 октября «Ведомости» писали, что российские эмитенты на горизонте 12 месяцев выплатят дивиденды на общую сумму в 4,4 трлн руб. – такой прогноз дали эксперты брокера «ВТБ мои инвестиции» в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 г. Из них на акции в свободном обращении придется более 500 млрд руб. Таким образом, дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года превысит 10% – это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка, подсчитали аналитики. До конца текущего года они ожидают выплаты на 1,4 трлн руб., из которых на free-float придется 200 млрд руб.