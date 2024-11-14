Акции Lulu падают после крупнейшего за год IPO в ОАЭ

В частности, IPO Lulu, оцененное по верхней границе диапазона, было переподписано более чем в 25 раз по всем траншам без учета ключевых инвесторов и получило совокупный спрос более чем в 135 млрд дирхамов от местных, региональных и международных инвесторов. Как отмечало руководство, ритейлер нацелен на общий коэффициент выплаты дивидендов в размере 75% от годовой распределяемой прибыли после уплаты налогов, выплачиваемой раз в полгода. Компания намерена выплачивать дивиденды за шесть месяцев, заканчивающихся 31 декабря, и в первой половине следующего года. Lulu также планирует открыть еще восемь филиалов в этом году в ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане. В этом году компания открыла 13 магазинов в Эмиратах и планирует добавить около 19 в 2025 г.