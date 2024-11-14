Акции Lulu падают после крупнейшего за год IPO в ОАЭ
Акции Lulu Retail Holdings Plc., оператора одной из крупнейших сетей гипермаркетов на Ближнем Востоке, падают после первичного размещения акций в Абу-Даби, сообщает Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Это второй случай падения стоимости акций компании после крупного размещения на Ближнем Востоке за последние недели.
Как отмечает агентство, на дебютных торгах 14 ноября стоимость акций Lulu упала на 2,5% до 1,99 дирхама ($0,54), тогда как цена верхней границы IPO Lulu составила 2,04 дирхама ($0,56), отмечает Bloomberg. Ранее в Омане акции энергетической компании OQ Exploration & Production на старте торгов упали на 9% после IPO, фондовая капитализация компании снизилась до $2 млрд.
В ходе IPO оператор сетей смог привлечь $1,72 млрд, что стало крупнейшим размещением в ОАЭ в 2024 г. Объем инвесткнижки на участие в размещении достиг $37 млрд. Участниками также стали глобальные инвесторы вроде Vanguard Group и суверенного фонда благосостояния Сингапура GIC. Владельцы Lulu увеличили размер сделки, предложив 30% акций с 25% ранее, в ходе торгов компания продала более 3,1 млрд активов.
В частности, IPO Lulu, оцененное по верхней границе диапазона, было переподписано более чем в 25 раз по всем траншам без учета ключевых инвесторов и получило совокупный спрос более чем в 135 млрд дирхамов от местных, региональных и международных инвесторов. Как отмечало руководство, ритейлер нацелен на общий коэффициент выплаты дивидендов в размере 75% от годовой распределяемой прибыли после уплаты налогов, выплачиваемой раз в полгода. Компания намерена выплачивать дивиденды за шесть месяцев, заканчивающихся 31 декабря, и в первой половине следующего года. Lulu также планирует открыть еще восемь филиалов в этом году в ОАЭ, Саудовской Аравии и Омане. В этом году компания открыла 13 магазинов в Эмиратах и планирует добавить около 19 в 2025 г.