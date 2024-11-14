Societe Generale разместит собственный стейблкойн на блокчейне XRP Ledger

Компания ранее сообщала, что планирует размещать монету в рамках своего расширения на несколько блокчейнов. Компания заявила, что этот «многоцепочечный подход» планируется реализовать в следующем году после окончательной технической интеграции. В частности, EURCV стартовал на Ethereum в 2023 г. как строго регулируемый продукт, чтобы конкурировать с крупнейшими эмитентами долларовых стейблкоинов Circle и Tether.