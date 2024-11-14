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Societe Generale разместит собственный стейблкойн на блокчейне XRP Ledger

Ведомости

Французский банк Societe Generale собирается разместить собственный стейблкойн EUR CoinVertible (EURCV), привязанный к курсу евро, в блокчейн-системе XRP Ledger (XRPL), говорится в сообщении компании.

Компания ранее сообщала, что планирует размещать монету в рамках своего расширения на несколько блокчейнов. Компания заявила, что этот «многоцепочечный подход» планируется реализовать в следующем году после окончательной технической интеграции. В частности, EURCV стартовал на Ethereum в 2023 г. как строго регулируемый продукт, чтобы конкурировать с крупнейшими эмитентами долларовых стейблкоинов Circle и Tether.

С развертыванием на XRPL компания стремится извлечь выгоду из возможностей сети по трансграничным платежам и токенизации, рекламируя свои быстрые расчеты и недорогие транзакции. EURCV будет использовать услуги посредника Ripple Custody для выпуска. Сам запуск должен состоять в 2025 г., подытожили в компании.

3 мая стало известно, что Societe Generale в I квартале 2024 г. сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро. Офшорный портфель французской финансовой группы в России состояли в основном из кредитов компаниям металлургического и нефтегазового секторов. На начало 2022 г. он составлял 3,2 млрд евро. 

В феврале 2024 г. компания также продала дочернюю компанию LeasePlan в РФ, в связи с чем банк больше не ведет бизнес в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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