Societe Generale разместит собственный стейблкойн на блокчейне XRP Ledger
Французский банк Societe Generale собирается разместить собственный стейблкойн EUR CoinVertible (EURCV), привязанный к курсу евро, в блокчейн-системе XRP Ledger (XRPL), говорится в сообщении компании.
Компания ранее сообщала, что планирует размещать монету в рамках своего расширения на несколько блокчейнов. Компания заявила, что этот «многоцепочечный подход» планируется реализовать в следующем году после окончательной технической интеграции. В частности, EURCV стартовал на Ethereum в 2023 г. как строго регулируемый продукт, чтобы конкурировать с крупнейшими эмитентами долларовых стейблкоинов Circle и Tether.
С развертыванием на XRPL компания стремится извлечь выгоду из возможностей сети по трансграничным платежам и токенизации, рекламируя свои быстрые расчеты и недорогие транзакции. EURCV будет использовать услуги посредника Ripple Custody для выпуска. Сам запуск должен состоять в 2025 г., подытожили в компании.
3 мая стало известно, что Societe Generale в I квартале 2024 г. сократил связанные с Россией рисковые активы до 700 млн евро. Офшорный портфель французской финансовой группы в России состояли в основном из кредитов компаниям металлургического и нефтегазового секторов. На начало 2022 г. он составлял 3,2 млрд евро.
В феврале 2024 г. компания также продала дочернюю компанию LeasePlan в РФ, в связи с чем банк больше не ведет бизнес в стране.