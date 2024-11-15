Berkshire Уоррена Баффетта приобрела акции Domino's и Pool

Berkshire продала акций на сумму $36,1 млрд и купила всего на $1,5 млрд за финквартал 2024 г., закончившийся 30 сентября. За год Berkshire продала акций на сумму $133,2 млрд, в основном Apple, за которой следует Bank of America. Компания Баффетта купила акций всего на $5,8 млрд. 3 августа фонд продал почти половину своих акций Apple, которая традиционно занимала большую долю портфеля (50,2%), его фонд держит 905,5 млн бумаг. Berkshire Hathaway в 2023 г. продала 1%, или 10 млн акций технологического гиганта. Компания в то же время нарастила инвестиции в двух нефтяных компаниях США: доля Chevron в фонде Баффетта составила 5,4% (покупка 15,85 млн бумаг), Occidental Petroleum – 4,2% (+4,3 млн бумаг).