Berkshire Уоррена Баффетта приобрела акции Domino's и Pool
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway под управлением американского инвестора Уоррена Баффетта приобрела акции американской компании – сети пиццерий Domino's и оптового дистрибутора материалов для бассейна Pool Corp., сообщает Reuters со ссылкой на данные рынка. Ранее компания Баффетта продала большое число акций Apple и Bank of America.
По состоянию на 30 сентября Berkshire владела 1,28 млн акций Domino's общей стоимостью примерно в $549 млн. На ту же дату ей также принадлежало 404 000 акций Pool на сумму около $152 млн. Инвестиции семейной компании Баффетта были раскрыты в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором подробно описаны инвестиции Berkshire.
Акции Domino's выросли на 6,9%, а акции Pool – на 5,7% на закрытии биржи после раскрытия информации Berkshire, так как за Баффеттом закрепилась слава опытного инвестора. Как отмечает издание, за текущий год его компания почти удвоила свое присутствие в денежных средствах и инвестиционных эквивалентах до $325,2 млрд, приостановив выкуп собственных акций впервые с 2018 г.
Berkshire продала акций на сумму $36,1 млрд и купила всего на $1,5 млрд за финквартал 2024 г., закончившийся 30 сентября. За год Berkshire продала акций на сумму $133,2 млрд, в основном Apple, за которой следует Bank of America. Компания Баффетта купила акций всего на $5,8 млрд. 3 августа фонд продал почти половину своих акций Apple, которая традиционно занимала большую долю портфеля (50,2%), его фонд держит 905,5 млн бумаг. Berkshire Hathaway в 2023 г. продала 1%, или 10 млн акций технологического гиганта. Компания в то же время нарастила инвестиции в двух нефтяных компаниях США: доля Chevron в фонде Баффетта составила 5,4% (покупка 15,85 млн бумаг), Occidental Petroleum – 4,2% (+4,3 млн бумаг).
К 28 августа капитализация Berkshire превысила $1 трлн. Reuters отмечало, что результат стал отражением доверия инвесторов к конгломерату, который Баффетт «за почти шесть десятилетий превратил в то, что многие считают опорой американской экономики». Отмечается, что когда капитализация Berkshire достигла $1 трлн, ее акции выросли более чем на 5 600 000% с 1965 г. (в этом году Баффетт возглавил компанию). Это около 20% годовых, что почти вдвое превышает годовой прирост Standard & Poor's 500 с учетом дивидендов.