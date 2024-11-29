Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды за январь – сентябрь 2024 года
Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды в размере 118,55 руб. на обыкновенную акцию по итогам января – сентября текущего года, сообщается на сайте раскрытия информации. На выплату направят чистую прибыль за указанный период и нераспределенную прибыль прошлых лет.
Чистая прибыль за девять месяцев 2024 г. составила 23,5 млрд руб., а нераспределенная прибыль – 50 млрд руб. Лица, которые имеют право на получение дивидендов, будут определены на 9 декабря.
По результатам 2023 г. чистая прибыль «Мегафона» увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд руб. Выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п. п. до 40,82%.