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Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды за январь – сентябрь 2024 года

Ведомости

Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды в размере 118,55 руб. на обыкновенную акцию по итогам января – сентября текущего года, сообщается на сайте раскрытия информации. На выплату направят чистую прибыль за указанный период и нераспределенную прибыль прошлых лет.

Чистая прибыль за девять месяцев 2024 г. составила 23,5 млрд руб., а нераспределенная прибыль – 50 млрд руб. Лица, которые имеют право на получение дивидендов, будут определены на 9 декабря.

По результатам 2023 г. чистая прибыль «Мегафона» увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд руб. Выручка оператора увеличилась на 11,4% до 444 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 13%, достигнув 181,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п. п. до 40,82%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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