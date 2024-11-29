Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды за январь – сентябрь 2024 года

Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды в размере 118,55 руб. на обыкновенную акцию по итогам января – сентября текущего года, сообщается на сайте раскрытия информации. На выплату направят чистую прибыль за указанный период и нераспределенную прибыль прошлых лет.