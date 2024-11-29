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Чистая прибыль «Аэрофлота» выросла до 49 млрд рублей после убытка в 2023 году

Ведомости

За девять месяцев накопленная скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» составила 48,6 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО. Это улучшение показателей – за аналогичный период прошлого года скорректированный убыток компании достиг 2,6 млрд руб.

Выручка за январь – сентябрь выросла на 44,3% до 636,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 31,6%, рентабельность EBITDA снизилась на 2,8 п.п.

За девять месяцев группа «Аэрофлот» перевезла 42,5 млн пассажиров, это на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 14%, до 33 млн пассажиров, на международных линиях – на 38,3%, до 9,5 млн пассажиров. Процент занятости кресел составил 89,8%, увеличившись на 2,2 п.п. год к году.

Расходы на авиационное топливо стали больше на 47,5%, составив 229,6 млрд руб. на фоне роста объемов перевозок. Кроме того, выросли затраты на обслуживание воздушных судов и пассажиров, на средства связи, увеличились коммерческие, общехозяйственные и административные расходы.

На оплату труда направлено почти на 35% больше, чем за прошлый период – 74,9 млрд руб. Это в компании объясняют развитием производственной программы и инициатив по улучшению условий труда сотрудников.

Общий долг по состоянию на 30 сентября 2024 г. снизился на 7,6% по сравнению с 31 декабря 2023 г. до 690,7 млрд руб.

В июле «Ведомости» со ссылкой на отчетность также писали, что по итогам первых шести месяцев 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее. Таким образом, авиакомпания вышла на полугодовую прибыль по РСБУ впервые с 2017 г. Показатель включает в себя 10,2 млрд руб. дивидендов от дочерних обществ, следовало из отчета. Как пояснил журналистам первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, речь идет в основном о «Победе», которая наряду с региональным перевозчиком «Россия» входит в группу «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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