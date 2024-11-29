Чистая прибыль «Аэрофлота» выросла до 49 млрд рублей после убытка в 2023 году
За девять месяцев накопленная скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» составила 48,6 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО. Это улучшение показателей – за аналогичный период прошлого года скорректированный убыток компании достиг 2,6 млрд руб.
Выручка за январь – сентябрь выросла на 44,3% до 636,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 31,6%, рентабельность EBITDA снизилась на 2,8 п.п.
За девять месяцев группа «Аэрофлот» перевезла 42,5 млн пассажиров, это на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 14%, до 33 млн пассажиров, на международных линиях – на 38,3%, до 9,5 млн пассажиров. Процент занятости кресел составил 89,8%, увеличившись на 2,2 п.п. год к году.
Расходы на авиационное топливо стали больше на 47,5%, составив 229,6 млрд руб. на фоне роста объемов перевозок. Кроме того, выросли затраты на обслуживание воздушных судов и пассажиров, на средства связи, увеличились коммерческие, общехозяйственные и административные расходы.
На оплату труда направлено почти на 35% больше, чем за прошлый период – 74,9 млрд руб. Это в компании объясняют развитием производственной программы и инициатив по улучшению условий труда сотрудников.
Общий долг по состоянию на 30 сентября 2024 г. снизился на 7,6% по сравнению с 31 декабря 2023 г. до 690,7 млрд руб.
В июле «Ведомости» со ссылкой на отчетность также писали, что по итогам первых шести месяцев 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее. Таким образом, авиакомпания вышла на полугодовую прибыль по РСБУ впервые с 2017 г. Показатель включает в себя 10,2 млрд руб. дивидендов от дочерних обществ, следовало из отчета. Как пояснил журналистам первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, речь идет в основном о «Победе», которая наряду с региональным перевозчиком «Россия» входит в группу «Аэрофлота».