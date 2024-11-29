Чистая прибыль «Аэрофлота» выросла до 49 млрд рублей после убытка в 2023 году

В июле «Ведомости» со ссылкой на отчетность также писали, что по итогам первых шести месяцев 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее. Таким образом, авиакомпания вышла на полугодовую прибыль по РСБУ впервые с 2017 г. Показатель включает в себя 10,2 млрд руб. дивидендов от дочерних обществ, следовало из отчета. Как пояснил журналистам первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, речь идет в основном о «Победе», которая наряду с региональным перевозчиком «Россия» входит в группу «Аэрофлота».