Индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с 27 ноября
Индекс Московской биржи впервые с 27 ноября опустился ниже 2500 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18:40 мск он снизился до 2488,84 пункта.
В 18:15 мск индекс Мосбиржи снижался до 2499,89 пункта. К 18:20 мск он ускорил падение, отмечает ТАСС. Индекс находился на уровне 2494,19 пункта.
В конце ноября индекс Мосбиржи рос несколько дней подряд, превышая 2570 пунктов. Лидерами роста, в частности, выступали акции «Магнита», ПИК и «Самолета».
3 декабря биржа сообщила, что общий объем торгов на площадке в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб., а среднедневной – 154,7 млрд руб. В ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа.