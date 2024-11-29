Индекс Мосбиржи растет третий день подрядСтоимость акций экспортеров выросла на фоне новостей об отмене пошлин
Индекс Мосбиржи растет третий день подряд, превысив 2570 пунктов. По итогам основной сессии бенчмарк достиг 2758 пунктов, увеличившись на 1,18% к закрытию торгов 28 ноября, свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами роста выступили акции «Магнита», ПИК и «Самолета». «Самолет» в ходе торгов в последние дни терял в стоимости акций почти 10%, но в настоящий момент цена скорректировалась вверх на фоне сообщений о намерениях правительства поддержать сферу застройщиков. Рост акций «Магнита» произошел из-за анонса дивидендов в размере 560 руб. на бумагу по результатам девяти месяцев 2024 г. По текущим ценам бумага дает доходность 12,4%. Также положительно на торгах сказалось подорожание нефти марки Brent, цена барреля превысила $73 в ходе торгов на лондонской бирже ICE. За счет укрепления рубля индекс РТС превысил 750 пунктов, отмечают аналитики «Альфа-инвестиций».
20 ноября индекс Мосбиржи ненадолго скорректировался вниз после принятия новой ядерной доктрины России вслед за снижением днем ранее. Индекс упал на фоне геополитической напряженности, а также в связи с переходом инвесторов в классические «активы-убежища», отмечал инвестиционный аналитик финансовой компании «Финам» Александр Разуваев. Бенчмарк снижался на фоне приостановки торгов и в течение дня терял более 2,5%, опустившись до отметки 2623 пунктов. Он продолжил снижаться в течение недели и 26 ноября опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 г., но 27 ноября начал расти. Несмотря на положительную динамику, в настоящий момент индекс остается ниже показателей на начало года – он снизился почти на 17%.
Лидеры снижений в предыдущие дни начали восстанавливаться в стоимости. 28 ноября обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов прибавили в цене около 5%, столько же прибавили и привилегированные, тогда как 26 ноября цена обычных акций снизилась более чем на 8%. Рост был обусловлен новостью о том, что правительство отменит экспортную пошлину на коксующийся уголь.
Как подчеркивают в «Альфа-инвестициях», несмотря на рост индекса, он начал замедляться в преддверии выходных. Оживление торгов обусловлено снижением волатильности рубля. По словам аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, поддержку индексу Мосбиржи может оказывать стремление все большего количества инвесторов защитить свои долгосрочные вложения от обесценивания рубля. Эксперт отмечает, что на фоне подорожавшей иностранной валюты недооцененный российский рынок выглядит все более привлекательным.
По данным экспертов «Цифра брокера», рост индекса также обусловлен резким ослаблением рубля и возвращением интереса инвесторов к акциям экспортеров. По словам экспертов, несмотря на бурную динамику со стороны бумаг с высоким коэффициентом бета, которые традиционно резко реагируют на рост и падение рынков, за неделю акции экспортеров оказались среди лидеров на фоне новостей об отмене ряда пошлин.
Сохранение жесткой денежно-кредитной политики со стороны Центробанка и отсутствие четких сигналов того, что ключевая ставка не будет вновь поднята в декабре, делает резкий рост рынка акций практически невозможным, пессимистично подчеркивают эксперты, напоминая, что, несмотря на отскок, индекс Мосбиржи все равно заканчивает неделю с отрицательным результатом.
28 ноября Мосбиржа объявила о намерении возобновить утренние торги на срочном рынке с 2025 г. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора рынка деривативов биржи Марию Патрикееву. По ее словам, данное решение было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов. Возобновление утренней сессии планируется на начало следующего года, возможно, даже в январе. На данный момент торги на срочном рынке осуществляются с 10:00 до 23:50 мск.