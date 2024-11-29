Индекс Мосбиржи растет третий день подряд

20 ноября индекс Мосбиржи ненадолго скорректировался вниз после принятия новой ядерной доктрины России вслед за снижением днем ранее. Индекс упал на фоне геополитической напряженности, а также в связи с переходом инвесторов в классические «активы-убежища», отмечал инвестиционный аналитик финансовой компании «Финам» Александр Разуваев. Бенчмарк снижался на фоне приостановки торгов и в течение дня терял более 2,5%, опустившись до отметки 2623 пунктов. Он продолжил снижаться в течение недели и 26 ноября опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 г., но 27 ноября начал расти. Несмотря на положительную динамику, в настоящий момент индекс остается ниже показателей на начало года – он снизился почти на 17%.