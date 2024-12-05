Банк России подготовит предложения по изменению регулирования рынка IPO
Центробанк намерен до конца года опубликовать отчет со всеми недобросовестными практиками при проведении первичных публичных размещений (IPO). На его основе регулятор будет предлагать регулирование рынка, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме ВТБ «Россия зовет!».
По словам Чистюхина, ЦБ в частности беспокоит непрозрачность оценки бизнеса перед сделкой: в «достаточно большом» количестве случаев те компании, которые выходят на рынок и предлагают свои бумаги, не проводят внешнюю оценку. Зампред также отметил, что регулятор обеспокоен работой механизма lock up-периода.
«Рядом инвесторов принимаются на себя обязательства по локапу. Мы начинаем смотреть внутрь и понимаем, что это не реальное обязательство в рамках гражданского права, а просто намерение», – отметил первый зампред ЦБ.
Минфин ранее заявлял, что выбрал семь компаний для вывода на первичное публичное размещение. По словам замминистра Ивана Чебескова, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании. Чистюхин заявлял, что ЦБ увидел, что потенциально компаний в России, которые могут выходить на рынок капитала, – около 500. Из них около 30 – компании с госучастием.