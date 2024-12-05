Банк России подготовит предложения по изменению регулирования рынка IPO

Минфин ранее заявлял, что выбрал семь компаний для вывода на первичное публичное размещение. По словам замминистра Ивана Чебескова, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании. Чистюхин заявлял, что ЦБ увидел, что потенциально компаний в России, которые могут выходить на рынок капитала, – около 500. Из них около 30 – компании с госучастием.