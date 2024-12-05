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Банк России подготовит предложения по изменению регулирования рынка IPO

Ведомости

Центробанк намерен до конца года опубликовать отчет со всеми недобросовестными практиками при проведении первичных публичных размещений (IPO). На его основе регулятор будет предлагать регулирование рынка, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам Чистюхина, ЦБ в частности беспокоит непрозрачность оценки бизнеса перед сделкой: в «достаточно большом» количестве случаев те компании, которые выходят на рынок и предлагают свои бумаги, не проводят внешнюю оценку. Зампред также отметил, что регулятор обеспокоен работой механизма lock up-периода.

«Рядом инвесторов принимаются на себя обязательства по локапу. Мы начинаем смотреть внутрь и понимаем, что это не реальное обязательство в рамках гражданского права, а просто намерение», – отметил первый зампред ЦБ.

Минфин ранее заявлял, что выбрал семь компаний для вывода на первичное публичное размещение. По словам замминистра Ивана Чебескова, также были отобраны около 20 компаний, для которых Минфин будет предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании. Чистюхин заявлял, что ЦБ увидел, что потенциально компаний в России, которые могут выходить на рынок капитала, – около 500. Из них около 30 – компании с госучастием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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