Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля впервые с 12 ноября
Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Мосбирже снизился на 3,09%, опустившись до 13,49 руб. Курс упал ниже значения 12 ноября на 10:12 мск, свидетельствуют данные биржи. На 11:30 мск курс скорректировался и валюта торгуется на уровне 13,6 руб.
Ранее Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами на 5 декабря общей денежной массой в 8,2 млрд руб. Тогда как на 4 декабря она составила 8,3 млрд руб. Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Центробанк на внутреннем рынке в валютной секции той же Мосбиржи.
Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, курс юаня может пойти ниже на насыщении рынка валютой. По словам эксперта, учитывая сохраняющиеся сложности с проведением трансграничных платежей, «решающий вклад» в нормализацию ситуации на валютном рынке внесли меры российского регулятора по увеличению продаж юаней. Но уже видны риски формирования навеса предложения и более сильного, чем ожидали аналитики в начале недели, укрепления российской валюты, отметил аналитики.
27 ноября курс юаня на Мосбирже превысил 15 руб. впервые с марта 2022 г. 12 июня США установили санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Сейчас граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. После введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.