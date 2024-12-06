Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13,5 рубля впервые с 12 ноября

27 ноября курс юаня на Мосбирже превысил 15 руб. впервые с марта 2022 г. 12 июня США установили санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Сейчас граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. После введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.