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Индекс Мосбиржи вновь опустился ниже 2500 пунктов с начала декабря

Ведомости

Индекс Московской биржи опустился ниже 2500 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18:03 мск он снизился до 2494 пунктов, уменьшившись чуть менее чем на 0,8% с начала торгов. Индекс падает ниже отметки второй день подряд.

На закрытии торгов 11 декабря индекс остановился на отметке в 2512 пунктов, в течение дня он опускался до 2499 пунктов. На пике показатель превышал 2530 пунктов, что все равно ниже максимальных отметок за последние дни. Лидером снижения выступили акции компании Ozon. По состоянию на 18:08 стоимость акций снизилась уже более чем на 4,5% на фоне о возможном переносе акций «квазирезидентов» в третий эшелон листинга. Акции ГК «Самолет» и «Русала» снижаются в цене чуть более чем на 3%.

Впервые индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов 4 декабря, достигнув минимума впервые с 27 ноября. В конце ноября индекс Мосбиржи рос несколько дней подряд, превышая 2570 пунктов. Лидерами роста, в частности, выступали акции «Магнита», ПИК и «Самолета».

3 декабря биржа сообщила, что общий объем торгов на площадке в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб., а среднедневной – 154,7 млрд руб. В ноябре на фондовом рынке было размещено 104 облигационных займа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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