Индекс Мосбиржи вновь опустился ниже 2500 пунктов с начала декабря

На закрытии торгов 11 декабря индекс остановился на отметке в 2512 пунктов, в течение дня он опускался до 2499 пунктов. На пике показатель превышал 2530 пунктов, что все равно ниже максимальных отметок за последние дни. Лидером снижения выступили акции компании Ozon. По состоянию на 18:08 стоимость акций снизилась уже более чем на 4,5% на фоне о возможном переносе акций «квазирезидентов» в третий эшелон листинга. Акции ГК «Самолет» и «Русала» снижаются в цене чуть более чем на 3%.