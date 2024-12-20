Индекс Мосбиржи вырос на 4% после решения о сохранении ставки ЦБ
Индекс Московской биржи вырос до 2548,31 пункта после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Это следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 13:29 мск индекс биржи находился на уровне 2447,66 пункта, в 14:03 мск он увеличился до 2548,31 пункта (рост на 4,11%).
Днем 20 декабря совет директоров ЦБ на последнем в этом году заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Согласно сообщению регулятора, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы.
Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля 2025 г. с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, говорится в сообщении.