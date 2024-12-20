Набиуллина: мошеннические схемы pump & dump на фондовом рынке стали единичными

«У нас уже есть обмен информацией – и с биржей, и с профучастником, они нам сообщают об аномальных вещах на рынке, мы принимаем оперативные меры. Практики, что называется, «накачать и сбросить», были распространены в 2023 г., преимущественно на рынке акций третьего эшелона. <…> Сейчас мы видим, что такие случаи единичны», – сказала Набиуллина.