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Набиуллина: мошеннические схемы pump & dump на фондовом рынке стали единичными

Ведомости

Мошеннические схемы pump and dump («накачай и сбрось»), распространенные на фондовом рынке в 2023 г., стали единичными. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на сайте регулятора.

По ее словам, для решения задачи повышения капитализации фондового рынка обязательным условием является его прозрачность.

«У нас уже есть обмен информацией – и с биржей, и с профучастником, они нам сообщают об аномальных вещах на рынке, мы принимаем оперативные меры. Практики, что называется, «накачать и сбросить», были распространены в 2023 г., преимущественно на рынке акций третьего эшелона. <…> Сейчас мы видим, что такие случаи единичны», – сказала Набиуллина.

Председатель регулятора отметила, что Центробанком совместно с Мосбиржей введены новые инструменты, позволяющие сдерживать ценовую волатильность на рынках по этим бумагам, дестимулировать использование таких практик. Это позволило предотвратить «немалое количество попыток дестабилизации ценообразования».

Набиуллина также отметила, что Telegram – достаточно популярный инструмент с точки зрения манипулирования, и подчеркнула, что эта тема останется в поле внимания регулятора.

11 декабря ЦБ сообщил, что администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade Борис Смирнов манипулировал рынком на торгах ценными бумагами по схеме pump and dump, размещая ложную информацию. Администратор канала неоднократно сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась за счет его агрессивных заявок на покупку, а после продавал его по завышенной цене.

В мае Набиуллина выступила за рост штрафов за манипулирование на фондовом рынке, назвав их «катастрофически низкими» (от 5000 до 10 000 руб.). По ее мнению, штрафы должны зависеть от объема ущерба от манипулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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