Азиатские акции выросли после публикации данных об инфляции в США

После выхода отчета по инфляции в США индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei увеличился на 1,2%, а индекс автопроизводителей Topix – на 1,3%, чему способствовали новости о возможном слиянии Honda и Nissan. Южнокорейские акции поднялись на 1,3%, в то время как рынок Тайваня показал рост на 2,6%. Китайские голубые фишки выросли на 0,7%, несмотря на рекордно низкую доходность 10-летних облигаций в 1,66%.