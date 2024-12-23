Азиатские акции выросли после публикации данных об инфляции в США
Азиатские фондовые рынки выросли после того, как благоприятные данные об инфляции в США вернули «надежду на дальнейшее смягчение» денежно-кредитной политики в следующем году, передает Reuters со ссылкой на рыночные показатели.
После выхода отчета по инфляции в США индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei увеличился на 1,2%, а индекс автопроизводителей Topix – на 1,3%, чему способствовали новости о возможном слиянии Honda и Nissan. Южнокорейские акции поднялись на 1,3%, в то время как рынок Тайваня показал рост на 2,6%. Китайские голубые фишки выросли на 0,7%, несмотря на рекордно низкую доходность 10-летних облигаций в 1,66%.
На валютных рынках индекс доллара сохранялся около двухлетних максимумов. Евро выглядел уязвимым, а доллар стабилизировался против йены. Сильный доллар и высокая доходность облигаций оказали давление на золото, которое снизилось до уровня $2625 за унцию. 18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%.
В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.