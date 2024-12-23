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Азиатские акции выросли после публикации данных об инфляции в США

Ведомости

Азиатские фондовые рынки выросли после того, как благоприятные данные об инфляции в США вернули «надежду на дальнейшее смягчение» денежно-кредитной политики в следующем году, передает Reuters со ссылкой на рыночные показатели.

После выхода отчета по инфляции в США индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,3%. Японский индекс Nikkei увеличился на 1,2%, а индекс автопроизводителей Topix – на 1,3%, чему способствовали новости о возможном слиянии Honda и Nissan. Южнокорейские акции поднялись на 1,3%, в то время как рынок Тайваня показал рост на 2,6%. Китайские голубые фишки выросли на 0,7%, несмотря на рекордно низкую доходность 10-летних облигаций в 1,66%.

На валютных рынках индекс доллара сохранялся около двухлетних максимумов. Евро выглядел уязвимым, а доллар стабилизировался против йены. Сильный доллар и высокая доходность облигаций оказали давление на золото, которое снизилось до уровня $2625 за унцию. 18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС, американский регулятор) понизила ключевую ставку третью сессию подряд на 25 б. п. до 4,25-4,5%.

В своем релизе ФРС сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной. Американский регулятор отметил, что с начала 2024 г. условия на рынке труда улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но не до критической отметки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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