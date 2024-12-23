Globaltrans продлил сроки выкупа своих расписок с AIX до 24 января
Globaltrans Investment PLC продлила сроки выкупа своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Астанинской международной биржи (AIX) до 24 января 2025 г., сообщили в пресс-службе железнодорожного оператора.
«В ответ на поступившие запросы, для обеспечения справедливых условий обмена и чтобы дать возможность соответствующим держателям ГДР принять участие в тендерном предложении, а также учитывая наступающий период праздников в различных юрисдикциях, покупатель объявляет о продлении тендерного предложения до 15:00 по астанинскому времени 24 января 2025 г.», – говорится в сообщении.
Речь идет о выкупе 26,74 млн ГДР, что приблизительно соответствует 15% акционерного капитала компании. До этого выкуп был установлен с 27 ноября до 23 декабря.
22 ноября Globaltrans Investment PLC. прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). Тогда же в компании напомнили, что с 22 октября ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны (AIX) и допущены к торгам на AIX. До этого Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Мосбиржи и «СПБ биржи».
Globaltrans позиционирует себя как ведущую группу компаний по грузовым железнодорожным перевозкам с дочерними предприятиями в странах СНГ. 13 сентября этого года компания объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров.