Globaltrans продлил сроки выкупа своих расписок с AIX до 24 января

22 ноября Globaltrans Investment PLC. прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). Тогда же в компании напомнили, что с 22 октября ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны (AIX) и допущены к торгам на AIX. До этого Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Мосбиржи и «СПБ биржи».