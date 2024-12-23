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Globaltrans продлил сроки выкупа своих расписок с AIX до 24 января

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Globaltrans Investment PLC продлила сроки выкупа своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Астанинской международной биржи (AIX) до 24 января 2025 г., сообщили в пресс-службе железнодорожного оператора.

«В ответ на поступившие запросы, для обеспечения справедливых условий обмена и чтобы дать возможность соответствующим держателям ГДР принять участие в тендерном предложении, а также учитывая наступающий период праздников в различных юрисдикциях, покупатель объявляет о продлении тендерного предложения до 15:00 по астанинскому времени 24 января 2025 г.», – говорится в сообщении.

Речь идет о выкупе 26,74 млн ГДР, что приблизительно соответствует 15% акционерного капитала компании. До этого выкуп был установлен с 27 ноября до 23 декабря.

22 ноября Globaltrans Investment PLC. прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE). Тогда же в компании напомнили, что с 22 октября ее ГДР включены в официальный список ценных бумаг Международной биржи Астаны (AIX) и допущены к торгам на AIX. До этого Globaltrans также приняла решение о добровольном делистинге ГДР с Мосбиржи и «СПБ биржи».

Globaltrans позиционирует себя как ведущую группу компаний по грузовым железнодорожным перевозкам с дочерними предприятиями в странах СНГ. 13 сентября этого года компания объявила о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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