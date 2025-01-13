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В 2025 году Газпромбанк ожидает до трех крупных IPO на 15 млрд рублей

Ведомости

Газпромбанк ожидает не менее двух – трех крупных IPO в 2025 г. на российском рынке, рассказал первый вице-президент банка Денис Шулаков в интервью «Интерфаксу».

Шулаков уточнил, что под крупными IPO понимается их объем в 15 млрд руб. и более. Он считает, что фокус внимания российских компаний должен быть направлен на крупные сделки, потому что они дают рынку состояние устойчивости.

2024 г. стал рекордным по числу IPO в России за последние 15 лет – было проведено 14 сделок, которые в сумме составляют около 82 млрд руб. Вице-президент подчеркнул, что сейчас для потенциальных эмитентов более эффективны финансовые стимулы, такие как налоговые льготы или снижение ставок по кредитному финансированию.

«Мы уже видим предпосылки для выхода на рынок сделок большего размера и уверены, что это станет новой тенденцией ближайшего времени», – заявил Шулаков.

В 2024 г. на рынок IPO вышли 14 новых компаний. Самое крупное размещение провела группа «Элемент», которая привлекла 15 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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