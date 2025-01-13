В 2025 году Газпромбанк ожидает до трех крупных IPO на 15 млрд рублей
Газпромбанк ожидает не менее двух – трех крупных IPO в 2025 г. на российском рынке, рассказал первый вице-президент банка Денис Шулаков в интервью «Интерфаксу».
Шулаков уточнил, что под крупными IPO понимается их объем в 15 млрд руб. и более. Он считает, что фокус внимания российских компаний должен быть направлен на крупные сделки, потому что они дают рынку состояние устойчивости.
2024 г. стал рекордным по числу IPO в России за последние 15 лет – было проведено 14 сделок, которые в сумме составляют около 82 млрд руб. Вице-президент подчеркнул, что сейчас для потенциальных эмитентов более эффективны финансовые стимулы, такие как налоговые льготы или снижение ставок по кредитному финансированию.
«Мы уже видим предпосылки для выхода на рынок сделок большего размера и уверены, что это станет новой тенденцией ближайшего времени», – заявил Шулаков.
В 2024 г. на рынок IPO вышли 14 новых компаний. Самое крупное размещение провела группа «Элемент», которая привлекла 15 млрд руб.