В 2025 году Газпромбанк ожидает до трех крупных IPO на 15 млрд рублей

2024 г. стал рекордным по числу IPO в России за последние 15 лет – было проведено 14 сделок, которые в сумме составляют около 82 млрд руб. Вице-президент подчеркнул, что сейчас для потенциальных эмитентов более эффективны финансовые стимулы, такие как налоговые льготы или снижение ставок по кредитному финансированию.