Акции развивающихся рынков падают на тарифных угрозах Трампа

С начала года инвесторы вывели около $3 млрд из глобальных фондов акций развивающихся рынков, добавив к оттоку в $31 млрд в прошлом году. Долгосрочные высокие процентные ставки в США и сильный доллар обычно заставляют американских инвесторов оставаться на родном рынке вместо того, чтобы рисковать вложениями за границей. Инвесторы также предполагают, что страны будут пытаться ослабить свои валюты для повышения конкурентоспособности экспорта в ответ на тарифы США. Это может негативно сказаться на доходах в долларах для развивающихся рынков.