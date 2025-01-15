Акции развивающихся рынков падают на тарифных угрозах Трампа
Инвесторы начали распродажу акций развивающихся рынков в ожидании введения торговых тарифов, предложенных избранным президентом Дональдом Трампом, а также на фоне укрепления доллара США и роста доходности облигаций, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные рынка.
Индекс MSCI, который отслеживает почти $7,6 трлн акций в таких странах, как Китай, Индия, Бразилия и Южноафриканская Республика, упал более чем на 10% с момента достижения двухлетнего максимума 2 октября 2024 г. В то же время акции развитых рынков за этот период остались примерно на прежнем уровне.
Развивающиеся рынки оказались под давлением из-за ожиданий, что инфляционные меры, такие как тарифы и налоговые льготы при Трампе, усугубят ситуацию и заставят Федеральную резервную систему США (ФРС, американский регулятор) удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем предполагалось ранее. В последние недели доходность государственных облигаций США значительно возросла, так как трейдеры пересматривают свои прогнозы по инфляции.
По словам консультанта по портфелям в East Capital Эмре Акчакмака, «с ростом доходности в США и укреплением доллара это определенно не лучшее время для развивающихся рынков». Он добавил, что «основные рынки, составляющие две трети индекса MSCI, находятся под давлением». Акции Китая, которые занимают наибольшую долю в индексе, упали на 15% со 2 октября из-за опасений по поводу состояния экономики страны. Индия и Южная Корея также понесли значительные потери в последние месяцы.
С начала года инвесторы вывели около $3 млрд из глобальных фондов акций развивающихся рынков, добавив к оттоку в $31 млрд в прошлом году. Долгосрочные высокие процентные ставки в США и сильный доллар обычно заставляют американских инвесторов оставаться на родном рынке вместо того, чтобы рисковать вложениями за границей. Инвесторы также предполагают, что страны будут пытаться ослабить свои валюты для повышения конкурентоспособности экспорта в ответ на тарифы США. Это может негативно сказаться на доходах в долларах для развивающихся рынков.
Арчи Харт из Ninety One отметил: «Существует консенсусное мнение о том, что протекционизм будет усиливаться и что политика "Америка прежде всего" станет единственным путем». Но он добавил, что рынки уже учли возможные сложные торговые отношения. Некоторые инвесторы готовятся к распродаже активов на развивающихся рынках в первой половине года с последующим восстановлением. Они полагают, что тарифы будут изначально установлены выше консенсуса Уолл-стрит и затем снижены после заключения сделок с отдельными странами.