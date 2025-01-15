Российские акционеры KASE сменили депозитарий с «Инфинитума» на Райффайзенбанк

В середине июня 2024 г. OFAC внесло Московскую биржу в SDN-лист, к санкциям присоединилась и Великобритания. Вскоре после этого KASE объявила о начале переговоров с Мосбиржей о выкупе своих акций или их продаже третьим лицам. 11 октября 2024 г. KASE сообщила о выходе Мосбиржи из числа ее акционеров. Доля Мосбиржи, составлявшая 13,1%, была продана двум российским ЗПИФ: «Нигелла» (8,5%) и «Левкой» (4,6%), которые управляются УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент» соответственно.