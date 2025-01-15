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Российские акционеры KASE сменили депозитарий с «Инфинитума» на Райффайзенбанк

Ведомости

Российские акционеры Казахстанской фондовой биржи KASE изменили депозитарий для хранения своих акций, выбрав Райффайзенбанк вместо «Специализированного депозитария «Инфинитум», который был внесен в санкционный список управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в ноябре 2024 г., следует из информации на сайте биржи.

В ноябре KASE сообщила о намерении запросить у российских управляющих компаний «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент», управляющих закрытыми инвестиционными паевыми фондами (ЗПИФ), которые приобрели долю Московской биржи в KASE, информацию о связанных лицах, как это требует законодательство Казахстана. Результаты этого запроса не были обнародованы, поскольку по российскому законодательству ЗПИФ не обязаны раскрывать своих пайщиков.

В середине июня 2024 г. OFAC внесло Московскую биржу в SDN-лист, к санкциям присоединилась и Великобритания. Вскоре после этого KASE объявила о начале переговоров с Мосбиржей о выкупе своих акций или их продаже третьим лицам. 11 октября 2024 г. KASE сообщила о выходе Мосбиржи из числа ее акционеров. Доля Мосбиржи, составлявшая 13,1%, была продана двум российским ЗПИФ: «Нигелла» (8,5%) и «Левкой» (4,6%), которые управляются УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент» соответственно.

В ноябре 2024 г. OFAC внесло «Инфинитум» в санкционный список. Также ограничения ввели против первых зампредов Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, следует из заявления на сайте ведомства. В санкционный список также попали Газпромбанк, БКС-банк и ряд других кредитных организаций. В общей сложности ограничения коснулись около 100 физических и юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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