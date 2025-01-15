Российские акционеры KASE сменили депозитарий с «Инфинитума» на Райффайзенбанк
Российские акционеры Казахстанской фондовой биржи KASE изменили депозитарий для хранения своих акций, выбрав Райффайзенбанк вместо «Специализированного депозитария «Инфинитум», который был внесен в санкционный список управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в ноябре 2024 г., следует из информации на сайте биржи.
В ноябре KASE сообщила о намерении запросить у российских управляющих компаний «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент», управляющих закрытыми инвестиционными паевыми фондами (ЗПИФ), которые приобрели долю Московской биржи в KASE, информацию о связанных лицах, как это требует законодательство Казахстана. Результаты этого запроса не были обнародованы, поскольку по российскому законодательству ЗПИФ не обязаны раскрывать своих пайщиков.
В середине июня 2024 г. OFAC внесло Московскую биржу в SDN-лист, к санкциям присоединилась и Великобритания. Вскоре после этого KASE объявила о начале переговоров с Мосбиржей о выкупе своих акций или их продаже третьим лицам. 11 октября 2024 г. KASE сообщила о выходе Мосбиржи из числа ее акционеров. Доля Мосбиржи, составлявшая 13,1%, была продана двум российским ЗПИФ: «Нигелла» (8,5%) и «Левкой» (4,6%), которые управляются УК «Тетис Кэпитал» и «Баланс Эссет Менеджмент» соответственно.
В ноябре 2024 г. OFAC внесло «Инфинитум» в санкционный список. Также ограничения ввели против первых зампредов Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина, следует из заявления на сайте ведомства. В санкционный список также попали Газпромбанк, БКС-банк и ряд других кредитных организаций. В общей сложности ограничения коснулись около 100 физических и юридических лиц.