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В новогодние праздники объем торгов на Мосбирже вырос в полтора раза

Ведомости

Дневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в новогодние праздники превысил прошлогодние показатели в полтора раза и достиг 84 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию платформы.

Из дневного оборота на паи всех фондов пришлось 15,2% (12,8 млрд руб.) торгов. Особенно увеличилась доля торгов паями фондов денежного рынка.

В 2024 г. средний дневной оборот торгов в новогодние праздники составил 54 млрд руб., из которых 10,9% (5,9 млрд руб.) пришлось на паи фондов. В 2023 г. среднедневной объем январских праздничных торгов акциями, расписками и паями составлял 18,4 млрд руб., из них на паи фондов пришлось 6,5% (1,2 млрд руб.).

Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин предположил, что высокая активность была вызвана отложенным спросом за неторговые дни с 31 декабря по 2 января и ростом рынка акций в последние торговые сессии декабря. РБК также приводит мнение заместителя генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрия Леснова, который полагает, что активность выросла из-за «оптимистичного» окончания года – решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку и ожиданий по завершению конфликта на Украине.

15 января Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов с брокерскими счетами на бирже достигло 35,1 млн, увеличившись за 2024 г. на 5,4 млн. Они открыли более 64,3 млн счетов: прирост за прошедший год составил 12 млн. Доля частных инвесторов в торгах акциями в 2024 г. в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. Они вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб. (этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2023 г.). В биржевые фонды было вложено 570,6 млрд руб., в облигации – 859,3 млрд руб (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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