В новогодние праздники объем торгов на Мосбирже вырос в полтора раза

15 января Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов с брокерскими счетами на бирже достигло 35,1 млн, увеличившись за 2024 г. на 5,4 млн. Они открыли более 64,3 млн счетов: прирост за прошедший год составил 12 млн. Доля частных инвесторов в торгах акциями в 2024 г. в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. Они вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб. (этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2023 г.). В биржевые фонды было вложено 570,6 млрд руб., в облигации – 859,3 млрд руб (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).