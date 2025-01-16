В новогодние праздники объем торгов на Мосбирже вырос в полтора раза
Дневной объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в новогодние праздники превысил прошлогодние показатели в полтора раза и достиг 84 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию платформы.
Из дневного оборота на паи всех фондов пришлось 15,2% (12,8 млрд руб.) торгов. Особенно увеличилась доля торгов паями фондов денежного рынка.
В 2024 г. средний дневной оборот торгов в новогодние праздники составил 54 млрд руб., из которых 10,9% (5,9 млрд руб.) пришлось на паи фондов. В 2023 г. среднедневной объем январских праздничных торгов акциями, расписками и паями составлял 18,4 млрд руб., из них на паи фондов пришлось 6,5% (1,2 млрд руб.).
Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин предположил, что высокая активность была вызвана отложенным спросом за неторговые дни с 31 декабря по 2 января и ростом рынка акций в последние торговые сессии декабря. РБК также приводит мнение заместителя генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрия Леснова, который полагает, что активность выросла из-за «оптимистичного» окончания года – решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку и ожиданий по завершению конфликта на Украине.
15 января Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов с брокерскими счетами на бирже достигло 35,1 млн, увеличившись за 2024 г. на 5,4 млн. Они открыли более 64,3 млн счетов: прирост за прошедший год составил 12 млн. Доля частных инвесторов в торгах акциями в 2024 г. в среднем составила 74%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. Они вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн руб. (этот показатель вырос на 18% по сравнению с 2023 г.). В биржевые фонды было вложено 570,6 млрд руб., в облигации – 859,3 млрд руб (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).