«Коммерсантъ»: с начала года инвесторы редко интересовались сменой статуса
Накануне повышения имущественного ценза для квалифицированных инвесторов с 6 до 12 млн руб. 1 января большинство клиентов брокерских компаний не проявили активного интереса к изменению своего статуса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос профучастников.
Активность повыше в этом направлении сохраняли банки, предоставляющие более широкий спектр услуг. По данным опроса профучастников, проведенного газетой, крупные инвестиционные компании не наблюдали массового стремления клиентов получить статус квалифицированного инвестора. В «Цифра брокере» и «Солид брокере» не отметили существенного роста интереса или значимых изменений в количестве заявок. Эксперты считают, что большинство инвесторов, заинтересованных в получении статуса квалифицированного, уже его получили. Кроме того, для неквалифицированных инвесторов были расширены возможности работы на фондовом рынке, что снизило необходимость в повышении статуса.
По данным Банка России, на конец III квартала 2024 г. инвесткомпании и банки обслуживали счета 825 400 квалифицированных инвесторов. С начала года их количество увеличилось всего на 90 000 человек, что является минимальным показателем за последние четыре года. Банки, в частности Сбербанк, отметили увеличение числа клиентов, проходящих квалификацию во втором полугодии 2024 г.
Эксперты связывают это с более широкими возможностями банков по оценке активов клиентов и удобством расчетов внутри банковской системы. Среди брокерских компаний выделяется «Финам», где в декабре количество квалифицированных инвесторов выросло почти в три раза по сравнению с ноябрем. Это связывают с расширением услуг компании по работе на зарубежных рынках, в частности, с предоставлением доступа к ценным бумагам континентального Китая и анонсированием покупки брокера в Казахстане.
12 ноября 2024 г. Госдума приняла закон о реформе системы квалификации инвесторов. Как пояснил «Ведомостям» автор поправок, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет об увеличении денежного порога «последнего слова» по сделкам со сложными инструментами без прохождения тестирования, расширении списка активов для обязательного тестирования и повторном тестировании по сложным финансовым инструментам спустя пять лет со сдачи теста либо с момента последней сделки. Для тех, кто уже сдал тест, пятилетний срок будет отсчитываться со дня вступления закона в силу. Все квалифицированные инвесторы, в том числе автоматически получившие статус, будут в обязательном порядке уведомляться о рыночных рисках.
Кроме того, согласно поправкам, отныне получение статуса будет больше привязано к знаниям и опыту человека, чем к формальным критериям. По словам Аксакова, можно будет комбинировать критерии для получения квалификации (опыт работы и совершения сделок, размер активов, профильное образование, прохождение тестирования). Параметры критериев могут быть смягчены в зависимости от их сочетания.