Индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил отметку в 2900 пунктов, в последний раз это происходило 14 августа. На 11:20 мск индекс также продолжил расти и составил 2905 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс прибавил более 2,2% с закрытия торгов 15 января. Лидерами роста в ходе торгов выступают активы «Сургутнефтегаза» (+2,11%), ЮГК (+1,2%) и «Хэдхантера» (+1,1%). В аутсайдерах – привилегированные акции «Мечела» (–0,97%), а также обыкновенные акции «Системы» (–1,31%) и МКБ (–1,19%). Индекс голубых фишек также находится в плюсе, он прибавил 2,3% с закрытия торгов накануне. На утро 16 января индекс RGBI опустился на 0,3%, а постепенное снижение на рынке ОФЗ непрерывно продолжается с начала года. Как показывает график, покупки на российском рынке акций резко активизировались на вечерней сессии 15 января.
Как отмечают аналитики «Цифра брокера», на настроение инвесторов повлияли данные по инфляции в РФ. В частности, Росстат опубликовал данные по инфляции за декабрь и полный 2024 г. Инфляция в России в декабре 2024 г. составила 1,32% по сравнению с 1,43% в ноябре. Данные оказались лучше ожиданий, консенсус-прогноз ведущих экономистов предполагал инфляцию в декабре на уровне 1,57%.
Индекс биржи продолжает расти последнюю неделю. 13 января он превысил 2860 пунктов на закрытии торгов. Индекс голубых фишек также прибавил 1,81%, достигнув отметки в 18 430 пунктов. Среди лидеров роста в ходе вечерних торгов выступили обыкновенные акции «Газпрома» (+3,93%), «Новатэка» (+3,67%), «Юнипро» (+2,37%) и «Норникеля» с N+1 (+2,07% и +1,98% соответственно). Среди аутсайдеров рынка – «Совкомфлот», акции «Магнита» и МКБ с ГК «ПИК».
16 января также стало известно, что в новогодние праздники объем торгов на Мосбирже вырос в полтора раза, в частности объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями фондов на Московской бирже в новогодние праздники превысил прошлогодние показатели в полтора раза и достиг 84 млрд руб. Из дневного оборота на паи всех фондов пришлось 15,2% (12,8 млрд руб.) торгов. Особенно увеличилась доля торгов паями фондов денежного рынка.
В 2024 г. средний дневной оборот торгов в новогодние праздники составил 54 млрд руб., из которых 10,9% (5,9 млрд руб.) пришлось на паи фондов. В 2023 г. среднедневной объем январских праздничных торгов акциями, расписками и паями составлял 18,4 млрд руб., из них на паи фондов пришлось 6,5% (1,2 млрд руб.).