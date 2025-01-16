Индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил 2900 пунктов

Индекс прибавил более 2,2% с закрытия торгов 15 января. Лидерами роста в ходе торгов выступают активы «Сургутнефтегаза» (+2,11%), ЮГК (+1,2%) и «Хэдхантера» (+1,1%). В аутсайдерах – привилегированные акции «Мечела» (–0,97%), а также обыкновенные акции «Системы» (–1,31%) и МКБ (–1,19%). Индекс голубых фишек также находится в плюсе, он прибавил 2,3% с закрытия торгов накануне. На утро 16 января индекс RGBI опустился на 0,3%, а постепенное снижение на рынке ОФЗ непрерывно продолжается с начала года. Как показывает график, покупки на российском рынке акций резко активизировались на вечерней сессии 15 января.