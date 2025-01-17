Индекс РТС обновил максимум за два месяца
Рублевый индекс РТС превысил 900 пунктов впервые за два месяца. На 11:51 мск он вырос на 0,48% и на максимуме достиг уровня 900,1 пункта, но к 12:50 мск скорректировался и опустился до 898 пунктов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
16 января сообщалось, что индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил отметку в 2900 пунктов, в последний раз это происходило 14 августа 2024 г. Как отмечали аналитики «Цифра брокера», на настроение инвесторов повлияли данные по инфляции в РФ. В частности, Росстат опубликовал данные по инфляции за декабрь и полный 2024 г. Инфляция в России в декабре 2024 г. составила 1,32% по сравнению с 1,43% в ноябре. Данные оказались лучше ожиданий, консенсус-прогноз ведущих экономистов предполагал инфляцию в декабре на уровне 1,57%.
Индекс биржи продолжает расти последнюю неделю. 13 января он превысил 2860 пунктов на закрытии торгов. Индекс голубых фишек также прибавил 1,81%, достигнув отметки в 18 430 пунктов.