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Индекс РТС обновил максимум за два месяца

Ведомости

Рублевый индекс РТС превысил 900 пунктов впервые за два месяца. На 11:51 мск он вырос на 0,48% и на максимуме достиг уровня 900,1 пункта, но к 12:50 мск скорректировался и опустился до 898 пунктов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На то же время основной индекс Мосбиржи составил 2920 пунктов, прибавив с закрытия торгов 0,33%. Лидерами роста выступают бумаги «Самолета» (+3,5%), ПИК (+3,3%), «Норникеля» (+2,7%), ВТБ (+2,5%) и Группы «Позитив» (+2,3%). Аутсайдерами – бумаги ММК, «Алросы» и «Магнита».

16 января сообщалось, что индекс Мосбиржи впервые за пять месяцев превысил отметку в 2900 пунктов, в последний раз это происходило 14 августа 2024 г. Как отмечали аналитики «Цифра брокера», на настроение инвесторов повлияли данные по инфляции в РФ. В частности, Росстат опубликовал данные по инфляции за декабрь и полный 2024 г. Инфляция в России в декабре 2024 г. составила 1,32% по сравнению с 1,43% в ноябре. Данные оказались лучше ожиданий, консенсус-прогноз ведущих экономистов предполагал инфляцию в декабре на уровне 1,57%.

Индекс биржи продолжает расти последнюю неделю. 13 января он превысил 2860 пунктов на закрытии торгов. Индекс голубых фишек также прибавил 1,81%, достигнув отметки в 18 430 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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