Крупное обновление Spectra в блокчейне Ethereum запланировано на март

После прихода Гэри Генслера на должность главы SEC в отношении нескольких бирж начались проверки, а контроль за движением цифровых активов усилился. Генеральный директор опроверг любые предположения о том, что ConsenSys перерасходовала свои ресурсы на судебные издержки, когда Cointelegraph спросил, повлияли ли на ее планы реструктуризации ее усилия по борьбе с исками от SEC.