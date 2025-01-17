Крупное обновление Spectra в блокчейне Ethereum запланировано на март
Крупное обновление Spectra, включающее в себя несколько предложений по улучшению работы блокчейна Ethereum, запланировано на март 2025 г., сообщает The Block.
Как отмечает издание, обновление будет включать в себя улучшение пользовательского опыта и эффективности сети. Изменения включают в себя улучшение пользовательского опыта в криптокошельках и диверсификации счетов, увеличение максимального лимита валидатора с 32 до 2048 токенов ETH, а также обновление механизмов депозита и вывода средств.
При этом новые клиентские релизы для обновления на тестовых сетях Ethereum Sepolia и Holesky ожидаются уже к февралю. В случае успеха тестового запуска в сетях развертывание обновления в основной сети состоится в следующем месяце.
29 октября «Ведомости» писали, что генеральный директор компании-проекта блокчейн-платформы Ethereum ConsenSys Джозеф Лубин подтвердил сообщения о намерении компании сократить численность штата на 20%, или на 162 сотрудника. По словам Лубина, реструктуризация в компании в первую очередь связана с оптимизацией процессов, а не с давлением со стороны американской комиссии по ценным бумагам (SEC), которая направляет штрафы и уведомления о проверках компании.
После прихода Гэри Генслера на должность главы SEC в отношении нескольких бирж начались проверки, а контроль за движением цифровых активов усилился. Генеральный директор опроверг любые предположения о том, что ConsenSys перерасходовала свои ресурсы на судебные издержки, когда Cointelegraph спросил, повлияли ли на ее планы реструктуризации ее усилия по борьбе с исками от SEC.
Лубин рассказал, что и основатель блокчейн-системы Виталий «Виталик» Бутерин не оказывает значительного влияния на решения компании, несмотря на общий тезис о необходимости децентрализовывать платформу. Лубин подчеркнул, что ConsenSys стремится в долгосрочной перспективе преобразовать свой набор продуктов Ethereum в протоколы. Среди ключевых активов он назвал программы MetaMask, Infura, Truffle, Diligence, Besu, Teku, GNARK, DIN и Linea.